«الجيزة» تعلن تفاصيل قيمة التصالح في مخالفات البناء لمناطق أبو النمرس

أصدرت محافظة الجيزة قراراً بقيمة التصالح فى مخالفات البناء في مناطق مركز ومدينة أبو النمرس والوحدة المحلية بشبرامنت والقرى التابعة للوحدة المحلية بشبرامنت والوحدة المحلية بالمنوات والقرى التابعة للوحدة المحلية بالمنوات والوحدة المحلية بمنيل شيحة والقرى التابعة للوحدة المحلية بمنيل شيحة.

وأوضحت المحافظة أن قيمة التصالح في مخالفات البناء مرتبطة بالشوارع البالغ مساحتها بعرض أكبر من 12 مترا وبعرض من 9 إلى 12 مترا وبعرض من 6 إلى 9 أمتار.

وجاءت أقل قيمة فى سعر المتر للتصالح السكنى 55 جنيها وأعلى قيمة للتصالح فى المتر السكنى هى 150 جنيها.



نص جدول التصالح في مخالفات البناء

وتحت عنوان “تنويه هام للمواطنين” أعلنت محافظة الجيزة في بيان أن آخر موعد لسداد رسوم جدية التصالح في مخالفات البناء للمواطنين الذين سبق لهم التقدم بطلبات للتصالح هو منتصف أغسطس الجاري.