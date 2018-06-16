الجيزة تعتمد تعريفة الركوب الجديدة بعد رفع أسعار الوقود

- الدالى: النسبة تراوحت بين 8:20 % وحملات مكثفة على المواقف لضبط المخالفين بدور ابراهيم: اعتمد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة تعريفة الركوب لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم عقب قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية. وقال المحافظ إن اللجنة التى تم تشكيلها لبحث الزيادة وضعت فى اع

– الدالى: النسبة تراوحت بين 8:20 % وحملات مكثفة على المواقف لضبط المخالفين



بدور ابراهيم:

اعتمد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة تعريفة الركوب لخطوط السرفيس الداخلية والأقاليم عقب قرار زيادة أسعار المنتجات البترولية.

وقال المحافظ إن اللجنة التى تم تشكيلها لبحث الزيادة وضعت فى اعتبارها مسافة كل خط وعدد الرحلات تحقيقاً للعدالة، مشيراً إلى أن نسبة الزيادة تراوحت بين 8 % إلى 20 %.





وأضاف أنه سيتم إلزام السائقين بالتعريفة الجديدة عن طريق الحملات التفتيشية من الإدارة العامة لمرور الجيزة ومباحث المرور وجهاز السرفيس والنقل الجماعى كما سيتم إعلان التعريفة بكافة المواقف أمام المواطنين وإلزام السائقين بوضع إستيكرز على واجهة السيارة بخط السير والتعريفة الجديدة .

وأكد المحافظ أنه سيتم إعلان التعريفة الجديدة على الصفحة الرسمية للمحافظة.

وقال منير أنور رئيس جهاز السرفيس والنقل الجماعى إن خط ميدان الجيزة نهاية الهرم 3.25 وميدان الجيزة أبو الهول 3.5 وميدان الجيزة العمرانية 2.25 وميدان الجيزة دار السلام 2.75 والمنيب بولاق الدكرور 2.75 والمنيب رمسيس 4 والمنيب المعادى 4.50 والوراق العتبة 3.50 والوراق التحرير 2.50 والبوهى رمسيس 2.25 وإمبابة العتبة 3.50 وبولاق الدكرور عبود 4 وبولاق الدكرور إمبابة 2.25 والعشرين جيزة 3 والعشرين دقى 2.25 والرماية المرج 5 والهرم المعادى 4.50 و 6 أكتوبر إمبابة 5.50 و 6 أكتوبر رمسيس 5.75.