الجيزة تعتزم طرح 21.5 ألف فدان للاستثمار

محمود محسنتعتزم محافظة الجيزة طرح 21.5 ألف فدان للاستثمار فى منطقة الواحات البحرية خلال الفترة المقبلة عبر مزاد علنى.أوضح اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، أن المساحة مقسمة على 3 مشروعات فى قطاعات مختلفة، أولها يشمل 20 ألف فدان يتم استخدامها فى القطاع الزراعى، فيما يقام الثانى على مساحة ألف

محمود محسن

تعتزم محافظة الجيزة طرح 21.5 ألف فدان للاستثمار فى منطقة الواحات البحرية خلال الفترة المقبلة عبر مزاد علنى.

أوضح اللواء كمال الدالى، محافظ الجيزة، أن المساحة مقسمة على 3 مشروعات فى قطاعات مختلفة، أولها يشمل 20 ألف فدان يتم استخدامها فى القطاع الزراعى، فيما يقام الثانى على مساحة ألف فدان، ويجرى استغلاله فى القطاع الخدمى، بالإضافة إلى 500 فدان تُستغل فى قطاع الاستثمار السياحى.

وأضاف الدالى، فى تصريحات لـ«المال»، أن المحافظة طرحت أراضى للاستثمار بالمزاد العلنى أيضًا فى المنطقة الاستثمارية بأبو رواش، لاستغلالها إداريا وتجاريا، علاوة على مشروع إسكان فاخر. وأشار إلى أن المحافظة انتهت من تنفيذ مشروعات فى قطاعات الطرق والكهرباء والبيئة بقيمة 699 مليونا و297 ألف جنيه خلال العام المالى الماضى 2016 – 2017.