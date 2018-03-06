الجيزة تعتزم الانتهاء من مشروعات بتكلفة 419 مليون جنيه

محمود محسنقال كمال الدالى، محافظ الجيزة، إن المحافظة تعتزم الانتهاء من تنفيذ مشروعات فى قطاعات الطرق والكهرباء والبيئة، خلال العام المالى الجارى 2017 / 2018، بتكلفة 419.2 مليون جنيه.أضاف الدالى فى تصريح لـ«المال»، أن قطاع الطرق يتمثل فى شقين، الأول إنشاء طرق جديدة، بينما يتمثل الشق ا

محمود محسن

قال كمال الدالى، محافظ الجيزة، إن المحافظة تعتزم الانتهاء من تنفيذ مشروعات فى قطاعات الطرق والكهرباء والبيئة، خلال العام المالى الجارى 2017 / 2018، بتكلفة 419.2 مليون جنيه.

أضاف الدالى فى تصريح لـ«المال»، أن قطاع الطرق يتمثل فى شقين، الأول إنشاء طرق جديدة، بينما يتمثل الشق الثانى فى صيانة الطرق الحالية، وفى إصلاح الطرق المتهالكة، وأن مشروعات قطاع البيئة، تتمثل فى ما يخص قطاع النظافة من سيارات ومعدات وآلات.

لفت الدالى إلى أن المحافظة انتهت من مشروعات، فى العام المالى الماضى 2016 / 2017، سواء فى البنية التحتية، أو غيرها من المشروعات، مضيفاً أن تكلفة المشروعات 699.3 مليون جنيه.

أوضح الدالى أن المحافظة تقوم بتنفيذ مشروعات كثيرة وفى قطاعات مختلفة، مثل المدارس، والصحة، والإسكان، ومياه شرب، والصرف الصحى.

أشار محافظ الجيزة، إلى أن المحافظة قامت فى الفترة الماضية بطرح أراضى للاستثمار بالمزاد العلنى فى المنطقة الاستثمارية بأبو رواش، لافتاً إلى أن الأراضى مقسمة إلى مشروعين، فالمشروع الأول عبارة عن إدارى تجارى، بينما المشروع الثانى عبارة عن إسكان فاخر.

أوضح أن هناك مشروع يقام على مساحة 6 أفدنة و8 قراريط، والمشروع الآخر على مساحة 11 فدانًا و14 قيراطًا و17 سهمًا.