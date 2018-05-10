الجيزة تطرح كراسة شروط منظومة النظافة خلال أيام

الدالى: ندرس 3 عروض لإقامة مصانع لتدوير القمامةبدور إبراهيم :تطرح محافظة الجيزة خلال أيام كراسة شروط منظومة النظافة أمام الشركات المصرية المتخصصة فى جمع القمامة من الوحدات السكنية والمنازل والمحال التجارية وكافة المنشآت والتجمعات والشوارع.وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة إن مدة التع

الدالى: ندرس 3 عروض لإقامة مصانع لتدوير القمامة





بدور إبراهيم :

تطرح محافظة الجيزة خلال أيام كراسة شروط منظومة النظافة أمام الشركات المصرية المتخصصة فى جمع القمامة من الوحدات السكنية والمنازل والمحال التجارية وكافة المنشآت والتجمعات والشوارع.

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة إن مدة التعاقد ستكون فى حدود 6 أشهر وأنه من المقرر أن يتم تلقى العروض ودراستها وتقييمها الفنى والمالى لاختيار أفضلها فى غضون الشهرين المقبلين.

وقال المحافظ إنه تم الانتهاء من مراجعة كراسة الشروط بما يضمن حقوق الطرفين لافتاً إلى أن المحافظة نجحت فى تدبير التمويل اللازم من الموارد الذاتية للمحافظة لهذه المرحلة والتى تصل إلى 200 مليون جنيه.

وأضاف المحافظ أن المنظومة الجديدة تضمن تحسن أداء مستوى النظافة ومن المقرر تطبيقها على مستوى 18 حيا ومركزا ومدينة تم تقسيمها إلى 89 قطاعا.

ولفت المحافظ إلى أنه سيتم تكثيف أعمال النظافة خلال الشهرين المقبلين كمرحلة انتقالية والاعتماد على الهيئة العامة للنظافة والتجميل والأحياء والمدن مشيراً إلى تدبير 5 ملايين جنيه لصيانة وإصلاح المعدات المعطلة بالهيئة والأحياء والمدن على أن تعمل الهيئة العامة للنظافة والتجميل من خلال 3 ورديات خلال شهر رمضان المبارك لنظافة الشوارع.

وكشف الدالى أن المحافظة تدرس حالياً 3 عروض مصرية وعالمية لإقامة مصانع تستهدف الاستفادة من القمامة وتدويرها على أن تقام هذه المصانع فى المواقع التى حددتها المحافظة فى شبرامنت وأبو رواش بالتنسيق مع وزارة البيئة بنظام حق الانتفاع.