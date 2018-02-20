الجيزة تصرف 500 مليون جنيه لشركة مياه الشرب

رضوى عبد الرازق اعتمدت محافظة الجيزة، 500 مليون جنيه لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بهدف تنفيذ أعمال صيانة الشبكات، وإحلال وتجديد المحطات القائمة، خلال العام المالى الجارى. أكد المهندس حنفى محمد حنفى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف…

رضوى عبد الرازق

اعتمدت محافظة الجيزة، 500 مليون جنيه لصالح شركة مياه الشرب والصرف الصحى، بهدف تنفيذ أعمال صيانة الشبكات، وإحلال وتجديد المحطات القائمة، خلال العام المالى الجارى.

أكد المهندس حنفى محمد حنفى، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحافظة، أنها قد بدأت فى صرف المخصص، ليضاف إلى موازنة العام المالى الجارى، المقدرة بنحو 89 مليون جنيه، والمعتمدة من القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى.

وأشار إلى أنه يجرى تنفيذ العديد من الأعمال بالجهود الذاتية، بمشاركة المجتمع المدنى، منها أعمال الإحلال والتجديد لمحطة مياه الوراق، بتكلفة 50 مليون جنيه.

وأضاف أن الشركة تعتزم خلال العام المالى المقبل، طرح تنفيذ توسعات محطة مياه إمبابة، بهدف رفع طاقتها الإنتاجية بمعدل 100 ألف متر مكعب يوميا، وتبلغ طاقتها الحالية 1.2 مليون متر مكعب.

كما أشار إلى أنه جارى حاليا تنفيذ محطة جزيرة الدهب، بتكلفة 400 مليون جنيه، وطاقة إنتاجية 160 ألف متر مكعب، ومحطة أوسيم، بطاقة 60 ألف متر مكعب، مشيراً إلى أن احتياجات المحافظة مع الزيادات السكانية الأخيرة، تبلغ حوالى 300 ألف متر مكعب، ويتم رفع كفاءة عدد من المحطات، منها إطفيح، والحوامدية، مما يوفر بالإضافة لمحطتى جزيرة الدهب وأوسيم 350 ألف متر مكعب، يوميا.

وأوضح أن نسبة تغطية مياه الشرب، بلغت %100 فى الأحياء، و%20 فى المراكز والقرى.

ولفت إلى أن مديونيات المواطنين، الناتجة عن عدم سداد الاشتراكات، وصلت إلى مليار جنيه، ويتم دراسة الموقف، مؤكدا أنه سيتم تطبيق قرار مجلس الوزراء بقطع المياه عن غير الملتزمين بالسداد.

كما لفت إلى أنه يتم تنفيذ أعمال بتمويل من المنحة الفرنسية بقيمة 57 مليون جنيه، وجارى تنفيذ أعمال رفع كفاءة محطات معالجة صرف صحى، لخدمة مراكز وقرى العياط، وإطفيح، وورادن، وأبوغالب، كما يتم تنفيذ محطة معالجة الصرف بأبورواش، وزيادة المعالجة الابتدائية لتصل طاقتها إلى 1.6 مليون متر مكعب يوميا، بدلاً من 400 ألف متر حاليا.