الجيزة تشن «حملات منتصف الليل» بأحياء الهرم للتأكد من غلق المقاهي والكافيهات في المواعيد المقررة (صور)

أعلنت محافظة الجيزة أن المتابعة والتفتيش بالقطاع الليلي بالتعاون مع القطاع الشمالي ورخص المحلات وإدارة الإشغالات بحي الهرم قامت بشن حملات علي المقاهي والكافيهات بالمريوطية واللبيني فيصل والطوابق لمتابعة مدي التزامهم بالمواعيد المقررة للغلق وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء حيال ترشيد استهلاك الكهرباء .

جاء ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة بتكثيف الحملات لمتابعة تطبيق مواعيد الغلق للمحلات وتفعيل قرار رئيس مجلس الوزراء ورفع الإشغالات وإزاله التعديات ، خلال منتصف الليل وذلك تحت إشراف المهندس حسن موافي رئيس حي الهرم.

وقالت المحافظة في بيان عبر صفحتها على فيسبوك ، أنه تم رفع 40 كرسيا وترابيزة أثناء حملة ” منتصف الليل ” ،وأثناء سير الحملة تم سحب ومصادرة ونش بدون تصريح من شارع كعبيش الطوابق كما تم سحب ونش بدون تصريح من العقار الكائن بجوار مستشفي الجابري بشارع فيصل الرئيسي وتم اتخاذ اللازم في حينه وتحرير محاضر للمخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم وإيداع المضبوطات بمخزن الحي.

وأعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الأسبوع الماضي عن خطة لخفض وترشيد استهلاك الكهرباء كان أبرزها قطع التيار عن كل المباني الحكومية بعد انتهاء ساعات العمل والعودة للعمل بالتوقيت الصيفي للمحال التجارية والمولات مع تقليل استهلاك التيار للإنارة العامة.

وأضاف مدبولي أن أكثر من 60% من إنتاج مصر من الغاز الطبيعي يذهب إلى محطات الكهرباء، لتوليد الطاقة الكهربائية التي نستخدمها في مناحي حياتنا، ولذا فكلما استطعنا ترشيد كميات الغاز الطبيعي التي تخدم محطات الكهرباء، كلما أصبح لدينا فرصة لتصدير جانب أكبر من هذه الثروة الطبييعية، وبالتالي جلب عملة صعبة أكثر.