الجيزة تشارك فى اليوم العالمي ساعة الأرض

إطفاء الأنوار ساعة بجميع المبانى التابعة للمحافظة بدور إبراهيم : أعلن اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة عن مشاركة المحافظة الأحتفال بساعة الأرض الذى يوافق يوم الرابع والعشرين من شهر مارس من كل عام وذلك بإطفاء الأنوار لمده 60 دقيقة تبدأمن الساعة 8.30مساء وحتى الساعة 9.30 مساء.وأكد

إطفاء الأنوار ساعة بجميع المبانى التابعة للمحافظة

بدور إبراهيم :



أعلن اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة عن مشاركة المحافظة الأحتفال بساعة الأرض الذى يوافق يوم الرابع والعشرين من شهر مارس من كل عام وذلك بإطفاء الأنوار لمده 60 دقيقة تبدأمن الساعة 8.30مساء وحتى الساعة 9.30 مساء.

وأكد أن جميع مجالس المدن والأحياء والمديريات سوف تشارك فى هذا الحدث ويعد هذا الأحتفال شكلاً رمزياً من أشكال ترشيد إستهلاك الطاقة بهدف مواجهة ظاهرة الإحتباس الحرارى وتوجيه الأنظار الى أهمية التوعيه بمخاطر هذه الظاهرة.

وأوضح أن هذا الحدث يعد رسالة قوية للأجيال القادمة للحفاظ على الموارد الطبيعية وترشيد إستهلاك الطاقة وتقليل التلوث الضوئى.

وأضاف أنه تم إصدار توجيهات لكافة الوحدات المحلية بإطفاء الإنارة الخارجية وغير الضرورية كنوع من ترشيد الطاقة مشيراً الى أهمية مشاركة المواطنين والشركات والمؤسسات فى ساعة الأرض.