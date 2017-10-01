الجيزة تستهدف طرح 21 فدانًا بالواحات البحرية

❏ محافظ الإسماعيلية: 48 مشروعًا باستثمارات 150 مليون جنيه خلال 7 أشهرمدحت إسماعيلقال محافظ الجيزة، كمال الدالى، إن محافظته تعكف فى الوقت الحالى، على استكمال إجراءات طرح 21 ألف فدان، بمنطقة الواحات البحرية، على المستثمرين بداية العام المقبل، لافتاً إلى أنه يجرى التنسيق مع هيئات التنمية السياحية،

❏ محافظ الإسماعيلية: 48 مشروعًا باستثمارات 150 مليون جنيه خلال 7 أشهر

مدحت إسماعيل

قال محافظ الجيزة، كمال الدالى، إن محافظته تعكف فى الوقت الحالى، على استكمال إجراءات طرح 21 ألف فدان، بمنطقة الواحات البحرية، على المستثمرين بداية العام المقبل، لافتاً إلى أنه يجرى التنسيق مع هيئات التنمية السياحية، والمجتمعات العمرانية، وهيئة التنمية الزراعية، للاستفادة من خبرات تلك الجهات فى أساليب طرح الأراضى والمشروعات الجاذبة للقطاع الخاص.

وأضاف أن منطقة الواحات البحرية تشتهر بالسياحة العلاجية، وزراعة التمور، وما يجعلنا نطرح مشروعات بهذه القطاعات، وإقامة مشروعات صناعية كبيرة.

وأشار إلى أنه طرح 11 قطعة للاستثمار الصناعى والخدمى، منها 4 قطع بالمنطقة الاستثمارية التابعة للمحافظة، بمساحات 78 فدانًا.

ولفت إلى أن المحافظة نفذت مشروعات خدمية منها مشروعات الصرف الصحى، ورصف طرق داخل المحافظة بقيمة 500 مليون جنيه، وأن اتحاد بنوك مصر ساهم بتكلفة 70 مليون جنيه، فى المشروعات المنفذة، وتمويل ذاتى من المحافظة بقمة 133 مليوناً، والباقى مساهمات مختلفة من المجتمع المدنى، وبعض البنوك الحكومية.

وقال إن المحافظة تبذل جهودًا لتحسين الظروف المعيشية لسكان المناطق العشوائية، وأنشأت 55 وحدة سكنية، لسكان عزبة حرب، بتمويل من حاكم الشارقة سلطان القاسمى، وجار توفير قطعة أرض أخرى لإقامة باق الوحدات للسكان المقيمين بالمنطقة، مشيرا إلى أنه سكنت 105 أسر، بوحدات سكنية جديدة بمشروع تطوير عشش السكة الحديد بشارع السودان، والانتهاء من باق أعمال المرحلة الثانية، التى تشمل 40 وحدة، بتكلفة 4 ملايين جنيه، جار تسكينهم، لافتا إلى أنه وقع بروتوكول تعاون مع صندوق تطوير العشوائيات والسكك الحديدية، لتطوير منطقة عشش السكك الحديدية بالبدرشين، بتكلفة 5.4 مليون جنيه .

وأعلن الدالى عن إتاحة 72 مليون جنيه من صندوق تطوير العشوائيات، لتنفيذ أعمال صرف صحى، وإنارة بمناطق عزبة الخلايفة، والمنيرة الغربية، وأبوزارع، وصفط اللبن، وترعة السيسى، والكونيسة، بمعرفة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة.

ولفت إلى أن الوكالة الألمانية GIZ وفرت 5 ملايين يورو، لتطوير مناطق ساقية مكى، وجزيرة الدهب، ومنطقة معهد الأبحاث بالوراق، وبولاق الدكرور القديمة، وتخصيص 7.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية، والصندوق الاجتماعى لتطوير ميت عقبة وأرض اللواء.

وأوضح أنه اهتم برفع كفاءة الطرق والمحاور الرئيسية بالمحافظة، التى تشهد كثافة مرورية، وتوفير 100 مليون جنيه من اعتمادات المحافظة لاستكمال الأعمال بنفق النهضة، بمنطقة جامعة القاهرة، الذى يبلغ طوله 700متر، ويساهم بشكل كبير فى حل مشاكل التكدس المرورى.

والانتهاء من إعادة تأهيل ورصف 22 طريقًا فى نطاق المحافظة، بتكلفة 52 مليون جنيه، ورصف طريق المحولات بالمنطقة الصناعية، بطول 4 كم بتكلفه 17 مليون جنيه، إلى جانب الانتهاء من توسعات شارع الملك فيصل، بدءاً من المريوطية وحتى مطلع كوبرى الملك فيصل، بطول 6 كم بتكلفه 30 مليون جنيه .

على صعيد مواز، قال ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، إن هناك موافقة على 48 مشروعا استثماريًا وصناعيًا، فى منطقتى الإسماعيلية، والقنطرة شرق الصناعيتن، باستثمارات تصل إلى 150 مليون جنيه، خلال الـ7 أشهر الماضية، لافتاً إلى أن هناك عروض استثمارية أخرى يجرى حالياً دراستها.

وتستحوذ محافظة الإسماعيلية على %52 بمبلغ يصل إلى 21.6 مليار جنيه، من جملة الاستثمارات المستهدف تنفيذها فى إقليم مدن القناة البالغة %20.2، بـ%41.7 من جملة الاستثمارات العامة للدولة، البالغة 750 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى.

وذكر طاهر، أنه جار التنسيق مع سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، لوضع حجر أساس منطقة الاستثمار فى الإسماعيلية خلال الفترة المقبلة، لافتاً إلى أنه اتفق على أن تقتصر على المشروعات الصغيرة والمتوسطة.

وأوضح أن الخطة الاستثمارية للمحافظة خلال العام الماضى 130 مليون جنيه، مؤكداً أنه مستهدف تنفيذها فى الوقت المحدد.