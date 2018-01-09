الجيزة تستعيد 82 فدانًا أملاك دولة بالواحات البحرية

بدور إبراهيم نجحت محافظة الجيزة فى استعادة 82 فدانا أراضي أملاك دولة متعدى عليها بالواحات البحرية. وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، إنه تم تنفيذ حملات إزالة مكبرة بالواحات البحرية أسفرت عن إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على 82 فدانا أراضي أملاك الدولة. مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 5

بدور إبراهيم

نجحت محافظة الجيزة فى استعادة 82 فدانا أراضي أملاك دولة متعدى عليها بالواحات البحرية.

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، إنه تم تنفيذ حملات إزالة مكبرة بالواحات البحرية أسفرت عن إزالة التعديات الواقعة من بعض المواطنين على 82 فدانا أراضي أملاك الدولة.

مشيرا إلى أنه تم تنفيذ 5 قرارات ازالة للتعديات الموجودة على الأراضي والتى تمثلت فى إقامة شبكات تنقيط وغرف ومبانى مشيده ببلوك الحجر الجيري وسواتر وتشوينات ترابية ومحابس وقد تمت ازالتها بالكامل.

وقال الدالى إن الحملات مستمرة على نطاق المحافظة، مشيراً إلى أنه لا استثناءات فى تنفيذ قرارات الازالة وسيتم تطبيق القانون على الجميع بكل حسم.

وكلف المحافظ رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية بمتابعة الاراضي التي تمت ازالة التعديات عليها واتخاذ الاجراءات القانونية حيال أي تعديات جديدة.

وقال اللواء أسامة شمعة نائب المحافظ إن التعديات التى تمت ازالتها تقع فى نطاق مدينة الباويطي الجديدة قبلي محطة مياه الدائري وقد أزيلت كل التعديات بمعدات المدينة، مؤكدا أنه سيتم عمل مرور دورى على الأراضي للتأكد من عدم تكرار التعدى عليها.