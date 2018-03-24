الجيزة تستعد للانتخابات الرئاسية بـ 983 لجنة فرعية

- 5.2 مليون إجمالي الناخبين داخل 567 مركزًا انتخابيًابدور إبراهيم أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، انتهاء كافة استعدادات الأجهزة التنفيذية للانتخابات الرئاسية، واستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستورى.وقال المحافظ، فى تصريحات له، اليوم السبت، إنه تم الانتهاء من

– 5.2 مليون إجمالي الناخبين داخل 567 مركزًا انتخابيًا

بدور إبراهيم



أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، انتهاء كافة استعدادات الأجهزة التنفيذية للانتخابات الرئاسية، واستقبال الناخبين للإدلاء بأصواتهم وممارسة حقهم الدستورى.

وقال المحافظ، فى تصريحات له، اليوم السبت، إنه تم الانتهاء من تجهيز كافة المراكز الانتخابية واللجان العامة واللجان الفرعية، والقيام بأعمال النظافة بمحيط اللجان ورفع كافة أنواع الإشغالات والباعة الجائلين، بالتنسيق مع الأجهزة المعنية مراجعة أعمال الكهرباء والإنارة وتوفير مصادر بديلة وتوفير أماكن جلوس لكبار السن ومتحدى الإعاقة، ومبردات مياه ومظلات بالمراكز الانتخابية لتوفير الراحة الكاملة للناخبين أثناء عمليات التصويت، مشيرًا إلى أن كافة الجهات تتعاون بشكل يومى للظهور بمظهر مشرف خلال أيام الانتخابات.

وأضاف الدالى أنه تم تشكيل غرفة عمليات بديوان عام المحافظة برئاسة السكرتير العام، لمتابعة عمليات التصويت وحل أى معوقات وإزالة أى عقبات، ةتشكيل لجنه عليا بالمحافظة تتولى القيام بمتابعة عملية الانتخابات.

وأكد المحافظ على أهمية المشاركة الإيجابية من المواطنين فى الإنتخابات وممارسة حقهم بحرية كاملة لإظهار الوجه الحضارى لدولتنا وتحقيق تجربة ديمقراطية حقيقية معبرة عن إرادة المصريين فى اختيار رئيسهم، واستكمال مسيرة البناء والنهوض بالوطن.

وأشار الدالى إلى أنه تم رفع درجة الإستعداد القصوى بكل أحياء ومراكز ومدن المحافظة وإلغاء الإجازات للمسئولين كلاً فى نطاقه، والتواجد على مدار الساعة لحل أى معوقات والمتابعة المستمرة والتنسيق الدائم مع الجهات الأمنية.

وأكد المحافظ أن إجمالى الناخبين بالمحافظة يصل إلى 5.2 مليون ناخب، تم توزيعهم على خمس لجان عامة 983 لجنة فرعية، و567 مركزًا انتخابيًا.

ولفت إلى أن اللجان العامة تشمل مركز البحوث الزراعية بالدقى، ويضم 283 لجنه فرعية ومركز شباب الشيخ زايد، ويضم 65 لجنة فرعية ومركز شباب أبوالنمرس و112 لجنه فرعية، ونادى العياط الرياضى، ويضم 156 لجنة فرعية والمتحف الزراعى بالدقى، ويضم 367 لجنة فرعية.