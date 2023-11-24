الجيزة تستعد لانتخابات الرئاسة بـ 6 لجان عامة و457 مركزا و754 لجنة فرعية

قال أحمد راشد محافظ الجيزة إن الانتخابات الرئاسية سوف تجري بمحافظة الجيزة داخل 6 لجان عامة مقسمة إلى 457 مركزا انتخابيا و 754 لجنة فرعية لاستقبال ٦ ملايين و ٢٣٤ ألفا و ٣١٨ ناخبا من مواطني المحافظة إلى جانب لجان المغتربين لتمكين المواطنين من الوافدين من المحافظات الأخرى من الإدلاء بأصواتهم بالمناطق الصناعية والتجمعات السكنية بنطاق المحافظة.

جاء ذلك خلال الاجتماع الموسع الذى عقده المحافظ لبحث الاستعدادات الخاصة بانتخابات رئاسة الجمهورية 2024 ومناقشة الترتيبات النهائية في إطار خطة الاستعدادات حيث تبدأ عملية الاقتراع والتصويت في الداخل على مدار أيام ( 10 و11 و12 ديسمبر المقبل)، والتي تسبقها عملية الاقتراع في الخارج التي تُجرى ( أيام 1 و 2 و3 من نفس الشهر).

وأكد المحافظ على اقتصار دور الأجهزة التنفيذية بالمحافظة، على تقديم وتوفير التسهيلات اللازمة للتيسير على الناخبين في عملية الاقتراع، بالتنسيق بين كافة أجهزة المحافظة والأجهزة والإدارات المختصة.

كما أكد راشد أن المحافظة وبالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة تعمل على تذليل كافة العقبات فى سبيل تمكين المواطنين من المشاركة بالإستحقاق الإنتخابى لخروج العرس الانتخابى بالصورة اللائقة والتي عهدها العالم عن الشعب المصري.

وأشار راشد إلى تشكيل لجنة عليا لمتابعة الإنتخابات ويجرى الإعداد لإقامة غرفة عمليات رئيسية لمتابعة الإنتخابات بالديوان العام للمحافظة والتى سيتم عقدها برئاسته وبمشاركة مسئول عن كل جهة معنية والتى ستكون حلقة الوصل بين قيادات المحافظة وغرف العمليات الفرعية بتلك الجهات لسرعة التنسيق ومعالجة الشكاوى الواردة والتعامل الفورى مع حالات الطوارئ طوال فترة عقد الانتخابات.