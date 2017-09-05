الجيزة تسترد 453 ألف متر أراضي أملاك دولة

بدور إبراهيم: نجحت محافظة الجيزة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية فى إزالة 737 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة خلال الأسبوع الماضى واسترداد 108 أفدنة بإجمالى 453 ألف م2. وقال اللواء محمد كمال، الدالى محافظ الجيزة، إن هناك متابعة للأراضى التى تم استردادها لعدم تكرار التعدى عليها، لافتا إلى أنه تم توجي

بدور إبراهيم:

نجحت محافظة الجيزة وبالتعاون مع الأجهزة الأمنية فى إزالة 737 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة خلال الأسبوع الماضى واسترداد 108 أفدنة بإجمالى 453 ألف م2.

وقال اللواء محمد كمال، الدالى محافظ الجيزة، إن هناك متابعة للأراضى التى تم استردادها لعدم تكرار التعدى عليها، لافتا إلى أنه تم توجيه جميع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف الحملات الرقابية لضبط أعمال البناء المخالفة.

وأكد أن الحملات شملت جميع أحياء ومراكز ومدن المحافظة والأراضى التى تم إزالة التعديات عليها واستردادها تقع تحت ولاية السكة الحديد والرى والصرف والآثار والأوقاف والطرق والكبارى، وتم تسليم الجهات صاحبة الولاية الأراضى التى تم استردادها.

وأشار المحافظ إلى أن حملات إزاله التعديات على الأرضى أملاك الدولة مستمرة ولم تتوقف بجميع الأحياء والمراكز والمدن، مؤكدا أن الحملة المؤخرة نجحت فى استرداد 63 فدانا بمنطقة آثار دهشور بمركز ومدينة البدرشين وإزالة كافة أشكال ومظاهر التعديات والمتمثلة فى أسوار وأشجار غير مثمرة.

وأضاف أنه تم استرداد أكثر من 12 فدانا متعدى عليها ولاية الصرف والرى بعد تنفيذ 206 قرارات إزالة بمركز ومدينة كرداسة والحوامدية، كما تم استرداد 22 فدانا ولايه الآثار والصرف والرى والسكة الحديدية بمركز ومدينة كرداسة.