الجيزة تسترد 30 ألف فدان بالواحات والعياط

تواصل محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات الأمنية، تنفيذ حملاتها لاسترداد أراضي الدولة المنهوبة والمستولى عليها.

وقال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، إن الحملات مستمرة حتى استرداد آخر شبر من أراضي الدولة، مشيرًا إلى أنه لا استثناءات في تنفيذ قرارات الإزالة وسيتم تطبيق القانون على الجميع بكل حسم.

وأكد أن المحافظة بدأت أمس الأحد، في تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بمركز ومدينة الواحات البحرية التي تبعد عن الجيزة بنحو 400 كم، ونجحت الحملة التي قادها اللواء أسامة شمعة، نائب المحافظ، وتيسير عبد الفتاح، رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية، في استرداد نحو 16 ألف و120 فدانًا ضمن المساحات الصادر لها قرار جمهورى بتخصيصها للاستثمار الزراعى بموقع عين خومان.

وأضاف أنه تمت إزالة 39 حالة تعد على المساحة المذكورة، وتتمثل في 36 غرفة مشيدة من بلوك الحجر الجيرى، و3 آبار سطحية و12 مبنى سكنيا وأسوار وإسطبلات للمواشى.

كما قامت حملة أخرى بقيادة العميد أمير محمد الأمير، رئيس مركز ومدينة العياط، والمهندس عبد الرحمن الشهاوى، السكرتير العام المساعد، باسترداد 14 ألف فدان بجبل الناصرية بالعياط، وإزالة كل أنواع التعديات.

وقال تيسير عبد الفتاح، رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية، إنه تم تنفيذ 20 قرار إزالة على مساحة 1000 فدان بعين خومان و12 قرار إزالة بطريق “الواحات – الفرافرة” و7 قرارات ولاية الهيئة العامة للتعمير والتنمية الزراعية.