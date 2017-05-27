الجيزة تسترد 20 ألف فدان من أملاك الدولة بالصف

بدور إبراهيم

نفذت محافظة الجيزة بالتعاون مع الجهات الأمنية وقوات الشرطة والجيش، عدة حملات أمس باحياء ومراكز ومدن المحافظة لاستعادة أراضى أملاك الدولة وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة.

وقال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، إن الحملة نجحت أمس فى استرداد 20 ألف فدان بمركز ومدينة الصف وازالة كل اشكال ومظاهر التعديات والمتمثلة فى اسوار ومبان غير مأهولة بالسكان، كما تم انذار بعض المواطنين بالتقدم بطلبات لتقنين الاوضاع.

وأضاف أنه تم كذلك تنفيذ 10 قرارات ازالة على مساحة 4990 متر تعديات بالواحات البحرية على ارض مخصصة لاقامة مدرسة زراعية.

وفى مركز ومدينة اوسيم تمت ازالة تعديات على مساحة 22 قيراطا ولاية هيئة الاوقاف بالبراجيل وقرية برطس ولاية هيئة السكة الحديد وازالة الاكشاك والمبانى المقامة بحرم المرفق.

وفى مركز ومدينة اطفيح تم تنفيذ 9 قرارات ازالة على 600 متر.

كما تم تنفيذ حملات مماثلة باحياء جنوب الجيزة والوراق والهرم والعجوزه على مساحات متباينة قام المخالفون باقامه جراجات وورش ومغسلة للسيارات على أراض ملك للدولة.