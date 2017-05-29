الجيزة تسترد 1172 فدانا أملاك دولة خلال 24 ساعة

بدور إبراهيم: أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة أنه تم استرداد 1172 فدانا من أراضى أملاك الدولة خلال الحملة التى نفذتها المحافظة أمس، بالتعاون مع الجهات الأمنية ليصل إجمالى ما تم استرداده منذ بدء الحملات إلى 64 ألف و600 فدان. وقال المحافظ فى تصريحات صحفية، إن كافة الأحياء والمراكز والمدن ت

بدور إبراهيم:

أكد اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة أنه تم استرداد 1172 فدانا من أراضى أملاك الدولة خلال الحملة التى نفذتها المحافظة أمس، بالتعاون مع الجهات الأمنية ليصل إجمالى ما تم استرداده منذ بدء الحملات إلى 64 ألف و600 فدان.

وقال المحافظ فى تصريحات صحفية، إن كافة الأحياء والمراكز والمدن تواصل تنفيذ الحملات وكافة القرارات الصادرة وإزالة مظاهر التعدى حتى يتم الانتهاء من تنفيذ كل القرارات الصادره.

وأضاف أن حملة أمس أسفرت عن استرداد 25 فدانا أملاك المحافظة و23 فدانا ولاية هيئة السكك الحديدية و7 أفدنة ولاية هيئة الأوقاف و5 أفدنة ولاية الرى والصرف و540 فدانا ولاية وزارة الزراعة والهيئات التابعة لها و263 فدانا ولاية هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة و330 فدانا للقوات المسلحة و6 قراريط للطرق والكبارى.