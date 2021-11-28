الجيزة تزيل عقارات آيلة للسقوط في بولاق الدكرور وميت عقبة (فيديو)

قامت محافظة الجيزة اليوم بتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة لعدد من العقارات الآيلة للسقوط، والتي تمثل خطراً علي السلامة العامة، ويأتي ذلك انطلاقا من حرص المحافظة علي سلامه مواطنيها، وبمتابعة من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة.

وأوضحت المحافظة في بيان صحفي الأحد، أن حي بولاق الدكرور قام بتنفيذ قرار إزالة بالعقار الكائن في 8 شارع المدينة المنورة من شارع جمال عبدالناصر، حيث تم إزالة عدد 4 دور وجارى إزالة الدور الارض والاخير بمتابعه من عبد الله نور رئيس حي بولاق الدكرور.

كما قامت محافظة الجيزة بتنفيذ لقرار ازالة صادر لعدد 2 عقار (67 و69) في شارع بين البلدين بميت عقبة أيل للسقوط للحفاظ على ارواح المواطنين.

كما تمت إزالة جمالون حديد مخالف بـ29 شارع احمد عرابى، وذلك بمتابعة من اللواء ياسر سامي رئيس حي العجوزة.