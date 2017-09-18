الجيزة تدعم منظومة النظافة بمعدات جديدة

أكد اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، أن المحافظة تعتمد على الإمكانيات الذاتية فى تصنيع معدات وصناديق القمامة عن طريق مصانع وورش الهيئة العامة للنظافة والتجميل توفيرا للنفقات بدلاً من شراء هذه المعدات من القطاع الخاص، مشيرا إلى أن الهيئة العامة للنظافة والتجميل تمتلك إمكانيات مادية وبشرية هائلة وفنيين متخصصين.

تصريحات المحافظ جاءت خلال تفقده معدات نظافة جديدة ، بحضور اللواء أسامة شمعة، واللواء علاء الهراس نائبى المحافظ، وصلاح أبو هميله عضو مجلس النواب عن دائرة العياط، تخدم مراكز ومدن العياط وأوسيم والبدرشين وأطفيح.

وأشار المحافظ إلى أن المعدات تشمل 90 صندوق نظافة و 60 عربة يد و 5 عربات نقل حمولة 4 أطنان لدعم منظومة النظافة، و تم توزيع 50 صندوقا وعربة يد لكل مدينة، كما تخدم السيارات قرى منيل السلطان وصول والبرمبل بمركز ومدينة أطفيح وقرية القطورى بمركز ومدينة العياط.

وأضاف أن المعدات الجديدة تبلغ تكلفتها 2,6 مليون جنيه وتعد الدفعة الأولى التى يتم منحها لمراكز ومدن المحافظة، وذلك بعد الانتهاء من توزيع معدات وصناديق قمامة على جميع الأحياء بالمحافظة، لافتا إلى أنه سيتم توزيع مزيد من المعدات والصناديق على باقى المراكز والمدن تباعاً، للارتقاء بمنظومة النظافة بها.



