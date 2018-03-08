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الجيزة تحصد جوائز العلوم والهندسة فى مسابقة للتربية والتعليم

المال خاصحصدت محافظة الجيزة المركز الأول وعدة مراكز أخرى فى معرض مصر للعلوم والهندسة ISEF الذى أقامته وزارة التربية والتعليم بالمدينة التعليمية بــ 6 أكتوبر.وساهمت مديرية التربية والتعليم فى المسابقة بعدد 27 مشروع وبحث علمى من طلاب مدارس المحافظة فى المسابقة التى تهدف إلى تنمية مهارات البحث العل