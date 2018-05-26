الجيزة تحتفل بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالدقي

وكالات:شهد محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي احتفال مديرية أوقاف الجيزة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان 1973 بمسجد أسد بن الفرات في حي الدقي.وقال محافظ الجيزة- وفق بيان صادر عن المحافظة مساء اليوم- إن العاشر من رمضان ذكرى إحدى أهم الأحداث بتاريخ مصر الحديث عندما استطاعت القوات المسلحة ببسالة و

وكالات:

شهد محافظ الجيزة اللواء محمد كمال الدالي احتفال مديرية أوقاف الجيزة بذكرى انتصارات العاشر من رمضان 1973 بمسجد أسد بن الفرات في حي الدقي.

وقال محافظ الجيزة- وفق بيان صادر عن المحافظة مساء اليوم- إن العاشر من رمضان ذكرى إحدى أهم الأحداث بتاريخ مصر الحديث عندما استطاعت القوات المسلحة ببسالة وشجاعة شهد لها الجميع من اقتحام خط برليف وكسر شوكة الجيش الإسرائيلي بعد مزاعمهم بأنه الجيش الذي لا يقهر.

حضر الاحتفال اللواء أسامة شمعة واللواء علاء الهراس نائبي المحافظ، واللواء عصام سعد مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة والمهندس عبدالرحمن الشهاوى السكرتير المساعد والشيخ حسن محمد رفاعي وكيل مديرية أوقاف الجيزة وأهالي المنطقة.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من القرآن الكريم أعقبها كلمة ألقاها وكيل وزارة الأوقاف بالجيزة عن الدروس المستفادة من ذكرى انتصار العاشر من رمضان وبطولات الشعب المصري وقواته المسلحة على مر التاريخ، واختتم الاحتفال بالتواشيح والابتهالات الدينية.