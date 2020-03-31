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الجيزة : تجهيز 138 مدرسة لصرف المعاشات وتخفيف الزحام عن مكاتب البريد

المدارس التى تم تجهيزها سوف تبدأ أعمالها من اليوم 31 مارس
محمود محسن 4:53 م, الثلاثاء, 31 مارس 20 4:53 م, الثلاثاء, 31 مارس 20

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أعلن اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة عن تجهيز 138 مدرسة لتخفيف الزحام على مكاتب البريد فى صرف المعاشات، مع استمرار هذه المكاتب فى أداء مهامها الأخرى.

موضحاً أنه تم اختيار المدارس القريبة من مكاتب البريد المزدحمة بهدف تخفيف العبء عن كاهل أرباب المعاشات والحفاظ على سلامتهم من العدوى بالأمراض ومنها فيروس كورونا المستجد.

وأضاف أن المدارس التى تم تجهيزها سوف تبدأ أعمالها من اليوم 31 مارس لتلافى أى أخطاء أو معوقات قد تظهر قبل صرف المعاشات المقرر لها الأول من شهر أبريل.

مشيراً إلى أنه تمت مراعاة وجود مسافات بينية مناسبة بين المترددين على المدارس لصرف المعاشات وتجهيز أماكن مناسبة للانتظار مع مراعاة الإجراءات الوقائية اللازمة للحد من العدوى بالأمراض.

ولفت محافظ الجيزة إلى أن القرار يأتي في إطار السياسات الوقائية والاحترازية التي تم اتخاذها من جانب المحافظة وانطلاقًا من الدور الحيوي والمهم بالتعاون مع أجهزة الدولة للتخفيف عن كاهل المواطنين وللحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

حيث جاء ذلك في إطار التعاون بين كل من مديرية التربية والتعليم بالجيزة والبريد المصري والتأمينات لتسخير واستثمار ساحات وأفنية عدداً من المدارس بالمحافظة وتحديداً بعض المدارس التي تقع بمحيط مكاتب البريد المعروفة أثناء أيام صرف المعاشات للحد من التجمعات والكثافات البشرية كوقاية احترازية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد محافظ الجيزة أنه تم توجيه مديري عموم الإدارات التعليمية بضرورة تعقيم وتجهيز المدارس التي تم اختيارها، إضافة إلى تجهيز تلك المدارس بعدد من المقاعد بفناء وطرقات المدارس وغرفه مؤمنة لموظفي البريد لمباشرة أعمالهم.

من جانبه، أشار خالد حجازي مدير مديرية التربية والتعليم بالجيزة إلى أنه تم توجيه مديري عموم الإدارات التعليمية بالتأكد من إجراءات التعقيم والتطهير داخل هذه المنافذ ومراعاة عدم التكدس حفاظا على سلامتهم.

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بقلم محمود محسن

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