الجيزة تجرى القرعة العلنية الأولى لــ82 أسرة من متضررى سيول الديسمى (صور)

أجرت محافظة الجيزة القرعة العلنية الأولى لــ82 أسرة من متضررى سيول الديسمى بالصف فى إطار تكليفات المحافظ اللواء أحمد راشد.

وكان محافظ الجيزة وجه بتنسيق الجهود مع كافة الجهات المعنية لتوفير وحدات سكنيه حضارية بديلة لقاطني المناطق غير الامنة انطلاقا من خطه الدولة لضمان حياة مستقرة ومستوى معيشى أفضل للمواطنين.

ووفق بيان للمحافظة، شهد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ للمراكز والمدن وهند عبد الحليم نائب المحافظ لشئون تنمية المجتمع وخدمة البيئة اليوم فعاليات القرعة العلنية لتوزيع وحدات المرحلة الأولى من الوحدات السكنية الخاصة بالأسر المتضررة من سيول قرية الديسمى بمركز ومدينة الصف وذلك بمدرسة الكمال للتعليم الأساسى وسط حضور الأهالى من سكان القرية.

وأشار نائبا المحافظ إلى أن القرعة شملت 82 وحدة سكنية سيتم تسليمها للأسر المستحقة كمرحلة أولى بالعزبة الشرقية بقرية الديسمى التابعة لمركز ومدينة الصف مجهزة بالأثاث والأجهزة الكهربائية بالتعاون مع وزارة التضامن الإجتماعي.

كما أكدا أنه تنفيذا لتوجيهات اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة فانه سيتم إجراء قرعة المرحلة الثانية خلال الفترة المقبلة لاستكمال تسكين المواطنين المستحقين وتوفير سكن آمن لهم.