الجيزة تبدأ تلقي رغبات طلبة الثانوية العامة لمجموعات التقوية المجانية

المال خاصبدأت إدارة خدمة المواطنين بمحافظة الجيزة اعتبارا من أمس السبت فى توزيع تصاريح دخول مجموعات التقوية لطلبة الثانوية العامة مجانا وفقا للمبادرة التى أطلقتها المحافظة بالتعاون مع مؤسسة الحاجة حفيظة النواوى للخدمات الاجتماعية تحت عنوان "عايزين نتعلم" لمراجعة جميع المواد الدراسية مجانا للطلبة ع

المال خاص

بدأت إدارة خدمة المواطنين بمحافظة الجيزة اعتبارا من أمس السبت فى توزيع تصاريح دخول مجموعات التقوية لطلبة الثانوية العامة مجانا وفقا للمبادرة التى أطلقتها المحافظة بالتعاون مع مؤسسة الحاجة حفيظة النواوى للخدمات الاجتماعية تحت عنوان “عايزين نتعلم” لمراجعة جميع المواد الدراسية مجانا للطلبة على أيدى مجموعة من أفضل المدرسين على مستوى الجمهورية.

وقد شهد أول يومين إقبالا شديدا من الطلبة للحصول على التصاريح فى المبادرة معبرين عن سعادتهم البالغة.

وتواصل الإدارة العامة لخدمة المواطنين استقبال الطلبة يومياً من السبت وحتى الخميس من الساعة 9 صباحا وحتى الثالثة ظهرا.