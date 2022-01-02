«الجيزة العامة للمقاولات» تنفذ أعمالا بمشروع سكن لكل المصريين بقيمة 68 مليون جنيه

الجيزة العامة للمقاولات تحصل على إسناد أعمال من هيئة المجتمعات العمرانية بقيمة 68 مليون جنيه

أعلنت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، حصولها على أعمال جديدة بمشروع سكن لكل المصريين بمدينة القاهرة الجديدة بقيمة 68.2 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الجيزة العامة للمقاولات فى إفصاح للبورصة المصرية الأحد، إن هيئة المجتمعات العمرانية أسندت لها أعمال 9 عمارات بعدد 216 وحدة سكنية بهذا المشروع ضمن محور الإسكان فوق المتوسط.

وأفصجت الشركة فى 19 سبتمبر الماضى عن تكليفها من قبل هيئة المجتمعات العمرانية بأعمال بنية تحتية ب”مدينة 15 مايو” بقيمة إجمالية قدرها 240.7 مليون جنيه تقريبا.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذا الإسناد يختص بتنفيذ أعمال مياه، وصرف، وطرق، لمنطقة الإسكان الاجتماعى (النرجس).

ووقعت الجيزة العامة للمقاولات عدة عقود إنشائية بمحافظات الجمهورية مختلفة خلال العام الماضى بملايين الجنيهات.

الجيزة العامة للمقاولات تعاقدت على أعمال بالإسكندرية بقيمة 300 مليون جنيه

سوق العقارات المصرى

وأعلنت الجيزة العامة للمقاولات فى مارس الماضى عن تعاقدها على أعمال جديدة بمحافظة الإسكندرية بقيمة مبدئية قدرها 300 مليون جنيه.

وقالت الجيزة فى إفصاح للبورصة المصرية آنذاك (14 فبراير) إن هذه الأعمال تختص بإنشاء مبنى بالمحافظة بطريقة الإسناد.

كما أفصحت الشركة فى 31 يناير الماضى، عن تعاقدها على أعمال مكملة بمحافظة المنيا بقيمة إجمالية قدرها 200 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إن هذه الأعمال مكملة لعقد سابق تم توقيعه فى 30 نوفمبر الماضى بخصوص إنشاء مبنى إدارى بمدينة المنيا.

وبلغت قيمة تعاقد نوفمبر المشار إليه 190 مليون جنيه، بما يعنى ارتفاع إجمالى قيمة التعاقدات بهذا المشروع إلى 390 مليون جنيه بعد الإضافات الجديدة.

ولم يتضمن الإفصاح تفاصيل أكثر حول جهة إسناد هذا المشروع أو الأعمال الجديدة أو مدته أو أى معلومات أخرى.

تكليف الشركة بمشروع بمدينة المنصورة الجديدة بقيمة 600 مليون جنيه

كما أفصحت الشركة فى 25 يناير الماضى عن تكليفها بمشروع إسكان فاخر بمدينة المنصورة الجديدة بقيمة إجمالية قدرها 600 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة آنذاك، إنها تلقت خطاب حسن نوايا من جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة بتكليفها بإنشاء هذا المشروع.

ويشرف جهاز تنمية دمياط الجديدة إداريا على مدينة المنصورة الجديدة، ويختص بالمشروع بإنشاء 55 عمارة سكنية بالمرحلة الثانية من مشروع (جنة ) بالمدينة.

ومن المقرر صدور قرار الإسناد من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة خلال الفترة القادمة تمهيدا للتوقيع النهائى على التعاقد.

وأفصحت الشركة فى فبراير 2020 عن فوزها بإسناد مشروع إسكان فاخر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة ملوي الجديدة بمحافظة المنيا، بقيمة إجمالية 92 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة، إن هيئة المجتمعات العمرانية أسندت إليها هذا المشروع المسمى “جنة”، ويتضمن إنشاء 6 عمارات بعدد 192 وحدة سكنية.

المجتمعات العمرانية أسندت مشروعين للشركة خلال عام 2019

أراضى فضاء

وأسندت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى نوفمبر 2019، تنفيذ 21 فيلا بمشروع الفيلات بالمنصورة الجديدة إلى شركة الجيزة العامة للمقاولات.

وقالت الشركة ساعتها إن القيمة التقديرية لتنفيذ هذا المشروع تبلغ 97.9 مليون جنيه، على أن يتم التنفيذ خلال 15 شهرًا من تاريخ تسليم الموقع.

كما أسندت الهيئة فى الشهر نفسه تنفيذ أعمال كهربائية وبنية تحتية بمدينة أسوان الجديدة بقيمة 317.3 مليون جنيه.

وقالت الشركة إن هذه الأعمال تتضمن القيام بما تبقَّى من مشروع استكمال شبكة الكهرباء وتليفونات المرحلة الأولى وشبكة كهرباء وتليفونات المرحلة الثانية بمدينة أسوان الجديدة.

وأضافت فى إفصاح سابق للبورصة، أن مدة تنفيذ المشروع 18 شهرًا من تاريخ تسلم الموقع أو اعتماد الرسوم التنفيذية.

ودخلت الجيزة للمقاولات فى عملية مبادلة أسهم ضخمة مع شركة بايونيرز القابضة يونيو 2020 فى إطار صفقة شملت خمس شركات مدرجة.

وجرت المبادلة على 83.9 مليون سهم من أسهم الجيزة بما رفع نسبة ملكية بايونيرز القابضة إلى 73.2% من أسهمها.