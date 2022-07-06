«الجيزة العامة للمقاولات» تناقش طرح 33.6 ألف متر للتأجير التمويلى مع «هيرميس»

وافقت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى على عرض مقترح بطرح 33.6 ألف متر من الأراضى للتأجير التمويلى مع مجموعة هيرميس على الجمعية العامة العادية فى اجتماعها المقبل.

وقالت الجيزة العامة للمقاولات، فى إفصاح مرسل للبورصة، الأربعاء، إن مجلس الإدارة تلقّى طلبًا من المجموعة المالية هيرميس للحلول التمويلية لإتمام عقود التأجير التمويلى الخاصة بعدد من قطع الأراضى الواقعة بمنطقة الخدمات بمحور القطامية.

استنادًا إلى ذلك الطلب قرر المجلس إدراج مناقشة الموضوع على جدول أعمال الجمعية العامة القادمة للمساهمين فى 17 يوليو الحالي، مع تفويض الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب فى التوقيع على العقود واستيفاء مع يلزم من إجراءات مطلوبة.

وتعتبر عقود التأجير التمويلى أحد أشكال التمويل الاستثمارى غير التقليدى الذى يحقق منفعة متبادلة لأطرافه على المديين المتوسط والطويل (يختلف عن عقود الإيجار العادية وإن تشابه معها فى جوانب).

ويحصل المستأجر (شركة التأجير التمويلى) بموجب هذا العقد، على حق استخدام أصل معين مملوك للمؤجر بموجب اتفاق تعاقدى بين الطرفين مقابل دفعات دورية لمدة زمنية محددة.

ويجوز للمستأجر فى نهاية المدة شراء الأصل المؤجر، وفقًا للتعريف المنشور على موقع هيئة الرقابة المالية.

ويشترط فى عقد التأجير ألا تقل مدته عن 75% من العمر الإنتاجى للأصل المؤجر، أو ألا تقل القيمة الحالية لإجمالى القيمة التعاقدية عند نشأة العقد عن 90% من قيمة الأصل المؤجر.

الجيزة العامة للمقاولات تحصل على أعمال بمدينة أخميم الجديدة بقيمة 99.6 مليون جنيه

شركة الجيزة العامة للمقاولات

وتعتبر الجيزة العامة للمقاولات إحدى الشركات التابعة لشركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية المنقسمة حديثًا عن مجموعة (بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية)، وهى إحدى الشركات العاملة فى مجال التطوير العقارى وأعمال المقاولات والبنية التحتية.

وحصلت الشركة، فى 23 مايو الماضى، على إسناد بأعمال مرافق بنية تحتية بمدينة أخميم الجديدة بمحافظة سوهاج بقيمة إجمالية قدرها 99.6 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الشركة، فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذه الأعمال جرى إسنادها من قِبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتختص بأعمال مرافق مياه وصرف ولوازمها.

وأفصحت الشركة، فى 2 يناير الماضى، عن حصولها على أعمال بمشروع سكن لكل المصريين بمدينة القاهرة الجديدة بقيمة 68.2 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الشركة، فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هيئة المجتمعات العمرانية أسندت لها أعمال 9 عمارات بعدد 216 وحدة سكنية بهذا المشروع ضمن محور الإسكان فوق المتوسط.

الجيزة تنفذ أعمالًا بالعاشر من رمضان بقيمة 752 مليون جنيه

سوق العقارات المصرى

كما أعلنت، فى 17 يناير الماضى، حصولها على أعمال بمدينة العاشر من رمضان بطريق الإسناد أيضًا بقيمة تقديرية تصل إلى 752 مليون جنيه (تتضمن الأعمال بإنشاء مبان).

كذلك أفصحت، فى 19 سبتمبر الماضى، عن تكليفها من قِبل هيئة المجتمعات العمرانية بأعمال بنية تحتية بـ”مدينة 15 مايو” بقيمة إجمالية قدرها 240.7 مليون جنيه تقريبًا.

ووقّعت الجيزة العامة للمقاولات عدة عقود إنشائية بمحافظات الجمهورية مختلفة، خلال العام الماضى، بملايين الجنيهات.

وأعلنت الشركة، فى مارس قبل الماضى (2021)، تعاقدها على أعمال جديدة بمحافظة الإسكندرية بقيمة مبدئية قدرها 300 مليون جنيه.

كما أفصحت الشركة، فى 31 يناير قبل الماضى (2021)، عن تعاقدها على أعمال مكملة بمحافظة المنيا بقيمة إجمالية قدرها 200 مليون جنيه.

كذلك أفصحت فى 25 يناير قبل الماضى (2021) عن تكليفها بمشروع إسكان فاخر بمدينة المنصورة الجديدة بقيمة إجمالية قدرها 600 مليون جنيه.

كما أعلنت فبراير 2020 فوزها بإسناد مشروع إسكان فاخر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة ملوي الجديدة بمحافظة المنيا، بقيمة إجمالية 92 مليون جنيه.