الجيزة العامة للمقاولات تقفز بإيراداتها إلى 711 مليون جنيه فى 6 أشهر

أظهرت أحدث نتائج أعمال لشركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى، ارتفاع إيراداتها إلى 711 مليون جنيه تقريبا خلال النصف الأول المنتهى يونيو 2022، مقارنة بإيرادات بلغت 640 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

وكشفت قوائم الجيزة العامة للمقاولات المرسلة للبورصة الأحد، ارتفاع تكاليف نشاط الشركة إلى 617 مليون جنيه خلال النصف المشار إليه مقارنة بتكاليف بلغت 579 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021.

كما ارتفع صافى الربح المجمع إلى 38.6 مليون جنيه خلال النصف الأول، مقارنة بصافى ربح بلغ 32.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021 (ولم تظهر القوائم المستقلة للشركة الأم نتائج مختلفة كثيرا عن القوائم المجمعة).

الجيزة العامة للمقاولات : ارتفاع نصيب السهم من الأرباح إلى 0.027 جنيه حتى يونيو

شركة الجيزة العامة للمقاولات

وارتفع نصيب السهم من الأرباح المجمعة إلى 0.027 جنيه بنهاية يونيو الماضى مقارنة بنصيب أرباح بلغ 0.022 خلال الفترة المقارنة من العام الماضى 2021.

وكشفت نتائج أعمال ربعية سابقة ارتفاع صافى أرباح الشركة إلى 23.1 مليون جنيه خلال الربع الأول المنتهى مارس 2022، مقارنة بصافى أرباح بلغت 22.3 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021

وارتفعت إيرادات الشركةإلى 363.7 مليون جنيه خلال الربع المشار إليه، مقارنة بإيرادات بلغت 288.2 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2021، وفقا للقوائم المجمعة المرسلة للبورصة مطلع يونيو الماضى.

فيما كشفت آخر نتائج أعمال سنوية منشورة ارتفاع صافى ربح الشركة إلى 56.3 مليون جنيه خلال العام الماضى 2021، مقارنة بصافى ربح بلغ 48 مليون جنيه خلال الفترة المقارنة من 2020.

وارتفعت إيرادات الشركة خلال العام المشار إليه إلى 1.3 مليار جنيه مقارنة بإيرادات بلغت 965.8 مليون جنيه خلال العام المالى السابق 2020.

وتعتبر الجيزة العامة للمقاولات إحدى الشركات التابعة لشركة بايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية المنقسمة حديثًا عن مجموعة (بايونيرز القابضة للاستثمارات المالية)، وهى إحدى الشركات العاملة فى مجال التطوير العقارى وأعمال المقاولات والبنية التحتية.

الجيزة تحصل على أعمال بمدينة أخميم الجديدة بقيمة 99.6 مليون جنيه

وحصلت الشركة، فى 23 مايو الماضى، على إسناد بأعمال مرافق بنية تحتية بمدينة أخميم الجديدة بمحافظة سوهاج بقيمة إجمالية قدرها 99.6 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الشركة، فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هذه الأعمال جرى إسنادها من قِبل هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وتختص بأعمال مرافق مياه وصرف ولوازمها.

وأفصحت الشركة، فى 2 يناير الماضى، عن حصولها على أعمال بمشروع سكن لكل المصريين بمدينة القاهرة الجديدة بقيمة 68.2 مليون جنيه تقريبًا.

وقالت الشركة، فى إفصاح مرسل للبورصة آنذاك، إن هيئة المجتمعات العمرانية أسندت لها أعمال 9 عمارات بعدد 216 وحدة سكنية بهذا المشروع ضمن محور الإسكان فوق المتوسط.

كما أعلنت، فى 17 يناير الماضى، حصولها على أعمال بمدينة العاشر من رمضان بطريق الإسناد أيضًا بقيمة تقديرية تصل إلى 752 مليون جنيه (تتضمن الأعمال بإنشاء مبان).

كذلك أفصحت، فى 19 سبتمبر الماضى، عن تكليفها من قِبل هيئة المجتمعات العمرانية بأعمال بنية تحتية بـ”مدينة 15 مايو” بقيمة إجمالية قدرها 240.7 مليون جنيه تقريبًا.