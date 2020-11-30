الجيزة العامة للمقاولات تتعاقد على مشروع بالمنيا بقيمة 190 مليون جنيه

الجيزة العامة للمقاولات تفصح عن مشروع جديد بمدينة المنيا

أعلنت شركة الجيزة العامة للمقاولات والاستثمار العقارى اليوم الاثنين عن تعاقدها على مشروع بمحافظة المنيا بقيمة 190 مليون جنيه .

وقالت الجيزة للمقاولات فى إفصاح مختصر للبورصة إن هذا المشروع حصلت عليه بطريق الإسناد ويتعلق بإنشاء مبنى إدارى بمدينة المنيا .

ولم يتضمن الإفصاح تفاصيل أكثر حول جهة الإسناد أو مدة المشروع أو أى معلومات أخرى.

ودخلت الجيزة للمقاولات فى عملية مبادلة أسهم ضخمة مع شركة بايونيرز القابضة يونيو الماضى فى إطار صفقة شملت خمس شركات مدرجة.

وجرت المبادلة على 83.9 مليون سهم من أسهم الجيزة بما رفع نسبة ملكية بايونيرز القابضة إلى 73.2% من أسهمها.

ورفعت “الجيزة العامة للمقاولات” رأسمالها المصدر خلال العام الماضى من 244.2 مليون جنيه إلى 292.8 مليون جنيه، بزيادة قدرها 48.8 مليون جنيه.

وتناقش عمومية الشركة فى 19 ديسمبر القادم تجزئة السهم إلى 5 أسهم، لتصبح القيمة الاسمية للسهم 20 قرشا بدلا من جنيه.

الجيزة العامة للمقاولات فازت بمشروع سابق بالمنيا بقيمة 92 مليون جنيه

وأفصحت الجيزة للمقاولات فى فبراير الماضى عن فوزها بإسناد مشروع إسكان فاخر من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة ملوي الجديدة بمحافظة المنيا، بقيمة إجمالية 92 مليون جنيه.

وقالت الشركة فى إفصاح للبورصة 10 فبراير ، إن هيئة المجتمعات العمرانية أسندت إليها هذا المشروع المسمى “جنة”، ويتضمن إنشاء 6 عمارات بعدد 192 وحدة سكنية.

وأظهرت أحدث نتائج أعمال للشركة تسجيلها صافي ربح بلغ 40.2 مليون جنيه خلال التسعة أشهر المنتهية سبتمبر الماضي، مقابل 47.9 مليون جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وتراجعت إيرادات نشاط الشركة خلال الفترة إلى 730.5 مليون جنيه، مقابل إيرادات بلغت 805 مليون جنيه في الفترة المقارنة من 2019.

المجتمعات العمرانية أسندت مشروعين للشركة العام الماضى

وأسندت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى نوفمبر الماضى، تنفيذ 21 فيلا بمشروع الفيلات بالمنصورة الجديدة إلى شركة الجيزة العامة للمقاولات .

وقالت الشركة ساعتها إن القيمة التقديرية لتنفيذ هذا المشروع تبلغ 97.9 مليون جنيه، على أن يتم التنفيذ خلال 15 شهرًا من تاريخ تسليم الموقع.

كما أسندت الهيئة فى الشهر نفسه تنفيذ أعمال كهربائية وبنية تحتية بمدينة أسوان الجديدة بقيمة 317.3 مليون جنيه.

وقالت الشركة إن هذه الأعمال تتضمن القيام بما تبقَّى من مشروع استكمال شبكة الكهرباء وتليفونات المرحلة الأولى وشبكة كهرباء وتليفونات المرحلة الثانية بمدينة أسوان الجديدة.

وأضافت، فى إفصاح سابق للبورصة، أن مدة تنفيذ المشروع 18 شهرًا من تاريخ تسلم الموقع أو اعتماد الرسوم التنفيذية.