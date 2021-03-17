اقتصاد وأسواق

«الجيزة التجارية» توقع اتفاقية تآخي مع غرفة درنة الليبية

إزالة المعوقات التي تواجه الجانبين إضافة إلى دعم الروابط بين أعضاء الغرفتين
محمد مجدي 12:51 م, الأربعاء, 17 مارس 21 12:51 م, الأربعاء, 17 مارس 21

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وقعت غرفة الجيزة التجارية وغرفة التجارة والصناعة والزراعة بدرنة الليبية اتفاقية التآخي والتي تأتى في إطار زيادة التعاون المشترك وتنمية حركة التجارة بين منتسبي الغرفتين وذلك في اطار حرص مجلسي إدارة الغرفتين للسعى لتنمية العلاقات الاقتصادية بين الجانبين .

وشهد توقيع الاتفاقية محمد إمبابي رئيس الغرفة التجارية بالجيزة ، وحسن سليمان الديبانى رئيس الغرفة التجارية والصناعية والزراعية بدرنة، وأعضاء مجلس ادارة الغرفة التجارية بالجيزة.

و اتفق الجانبيان على أن تشمل الاتفاقية عدة أسس لإزالة المعوقات التي تواجه الجانبين ،إضافة إلى دعم روابط الأخوة والصداقة بين أعضاء الغرفتين العاملين في مجالات التجارة والصناعة والخدمات في المدينتين .وتبادل النشرات والمعلومات والاحصائيات الاقتصادية لتكون مرجعية للغرفتين تمد بهما الأعضاء للتعرف على حجم الإنتاج ومستوى الأسعار واحتياجات السوق .

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وقال محمد إمبابي رئيس غرفة الجيزة التجارية في بيان للغرفة إن الاتفاقية تأتى في إطار تعظيم الروابط الأخوية بين الشعبين والتي تمتد لألاف السنين .إضافة إلى توفير الدعم المعلوماتى والتقني الذى يخدم زيادة التعاون بين الغرفتين في المجالات التجارية المختلفة حيث أن حجم التبادل التجاري بين البلدين في الفترة التي سبقت كورونا يقترب من مليار دولار سنويا .

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وأشار إمبابى إلى أن الاتفاقية تضمن تنظيم معارض مشتركة بين الغرفتين بما يتيح للأعضاء عرض منتجاتهم بصورة أكثر شمولا ، إضافة إلى تبادل الوفود التجارية لزيادة حجم التبادل التجارى .

واضاف أن الاتفاقية تساعد على تسهيل إجراءات الشركات بين أعضاء الغرفتين في مجالات الصناعة والتجارة والخدمات .
وأضاف رئيس الغرفة التجارية بالجيزة أنه تم الاتفاق على تولى كل من الغرفتين إزالة أي معوقات توجه المتعاملين في المجال التجارى . مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة مشتركة من أعضاء الغرفتين لمتابعة تنفيذ بنود الاتفاقية .

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وأشاد إمبابى بالتعاون المثمر مع الجانب الليبي الذى أبدى رغبة كبيرة في ضرورة الاستفادة من العلاقات التاريخية التي تجمع البلدين ، التأكيد على الدور المصرى في تحقيق الاستقرار الاقتصادى لدولة ليبيا الشقيقة .

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدةة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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