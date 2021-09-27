اقتصاد وأسواق

«الجيزة التجارية»: %80 من المعروضات فى «أهلا مدارس» محلية

الغرفة تنظم المعرض بمشاركة 50 شركة
محمد مجدي 7:17 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21 7:17 ص, الأثنين, 27 سبتمبر 21

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نظمت الغرفة التجارية فى الجيزة معرض أهلا مدارس 2021 على مساحة ألف متر مربع، بتخفيضات تراوحت من 25 إلى %60 على أسعار مستلزمات المدارس، وذلك بالتعاون مع وزارتى التموين والتجارة الداخلية، والصناعة والتجارة الخارجية.

قال محمد إمبابى رئيس الغرفة التجارية فى الجيزة لـ»المال» على هامش افتتاح المعرض بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن عدد الشركات العارضة يصل الى 50 شركة، مؤكدا أن %80 من المنتجات المعروضة محلية الصنع وأشار الى أن المعرض مقام على مساحة ألف متر متر مربع، وتتراوح تخفيضات الأسعار بين 25 و%60.

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وأضاف إمبابى أن الغرفة التجارية فى الجيزة لم تتقاض مقابل مادى من العارضين للمشاركة فى المعرض، موضحًا أن العارضين المشاركين فى المعرض هم أعضاء الجمعية العمومية، ويتم إقامة مثل تلك المعارض سواء أهلا مدارس أو أهلا رمضان من خلال الاشتراكات السنوية التى يتم دفعها للغرفة التجارية.

من جهته قال المهندس عمرو خلف رئيس مجلس ادارة شركة مول القاهرة وهو أحد المشاركين إن معرض أهلا مدارس 2021 يجسد دور أجهزة الدولة فى رفع العبء عن كاهل المواطنين من خلال انشاء المعارض المتخصصة فى جميع محافظات الجمهورية، موضحَا أنه مع زيادة القوة الشرائية على المعروض من السلع والمنتجات ترتفع الأسعار لذلك فإن إقامة مثل تلك المعارض بالتخفيضات المعلنة يعمل على إحداث توازن فى السوق المحلية.

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وأشار خلف إلى أن أزمة كورونا أدت إلى قيام المصانع المصرية بالإعتماد على نفسها فى الخامات المستخدمة فى الإنتاج مع تقليل الخامات المستوردة، إضافة إلى زيادة حجم المنتجات المعروضة فى السوق المحلية.

يشار إلى أن معرض أهلا مدارس 2021 والذى تم إفتتاحه يوم 15 سبتمبر الجارى فى محافظة القاهرة يعتبر المعرض الرئيسى ويستمر حتى يوم 30 سبتمبر الجارى، بينما يستمر فى محافظة الجيزة حتى يوم 5 أكتوبر المقبل، إضافة إلى السيارات المتنقلة فى مختلف المناطق الأكثر إحتياجاً فى محافظات الجمهورية، وذلك بالتعاون مع وزارة التموين والغرف التجارية فى المحافظات.

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بقلم محمد مجدي

محمد مجدي يعمل محرر صحفي في جريدة المال منذ عام 2008 ، في قسم اقتصاد واسواق، ومندوب الجريدة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالاضافة الي ملف سيناء، وهو خريج المعهد العالي للإعلام وفنون الإتصال قسم صحافة .

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