الجيزة: استرداد 4925 فدانًا بالواحات البحرية

بدور إبراهيمقال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، إن الحملات مستمرة على نطاق المحافظة، بغرض استرداد كل المساحات من أراضى أملاك الدولة المستولى عليها، مشيراً إلى أنه لا استثناءات فى تنفيذ قرارات الإزالة وسيتم تطبيق القانون على الجميع بكل حسم.وأكد أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ قرارات الإزالة ا



بدور إبراهيم

قال اللواء محمد كمال الدالى، محافظ الجيزة، إن الحملات مستمرة على نطاق المحافظة، بغرض استرداد كل المساحات من أراضى أملاك الدولة المستولى عليها، مشيراً إلى أنه لا استثناءات فى تنفيذ قرارات الإزالة وسيتم تطبيق القانون على الجميع بكل حسم.

وأكد أن المحافظة مستمرة فى تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بمركز ومدينة الواحات البحرية التى تبعد عن الجيزة بنحو 400 كم، حيث نجحت الحملة التى قادها اللواء أسامة شمعة نائب المحافظ وتيسير عبد الفتاح رئيس مركز ومدينة الواحات البحرية فى استرداد نحو 4925 فدانا ضمن المساحات الصادر لها قرار جمهورى بتخصيصها للاستثمار، وذلك بإجمالى 23 قرار إزالة.

وأضاف أنه تم استرداد مساحة 120000 متر من أراضى أملاك دولة، وذلك بإجمالى 3 قرارات إزالة.

وفى مدينة منشأه القناطر، تم تنفيذ 10 قرارات إزالة على مساحة 1.5 فدان من أملاك هيئة السكة الحديد بقرى الجلاتمة وبهرمس ونكلا وأبو غالب، وتمثلت التعديات فى أكشاك وأسوار ومبانٍ.

وفى العياط تم تنفيذ 15 قرار إزالة على مساحة 19 ألفت و700م2 من أملاك الدولة.

كما قام حى الوراق بتنفيذ إزالة تعديات بكفر الحما وبجوار مستشفى الوراق المركزى، عبارة عن تعديات على الشارع وخط التنظيم ببناء أسوار وجراجات للسيارات.