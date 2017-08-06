الجيزة: إجراءات عاجلة لتلبية الطلبات الكثيفة على المدارس التجريبية

بدور إبراهيم : قال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، إن المحافظة اتخذت العديد من الإجراءات لاحتواء مشكلة زيادة أعداد المتقدمين للمدارس الرسمية للغات "التجريبية" في ظل العجز الشديد بهذه المدارس. وأوضح أن المحافظة خصصت 132 قاعة للعمل فترة ممتدة بمدارس رسمى لغات، وأضافت 21 قاعة للعمل صباحا، و88 ق

بدور إبراهيم :

قال اللواء محمد كمال الدالى محافظ الجيزة، إن المحافظة اتخذت العديد من الإجراءات لاحتواء مشكلة زيادة أعداد المتقدمين للمدارس الرسمية للغات “التجريبية” في ظل العجز الشديد بهذه المدارس.

وأوضح أن المحافظة خصصت 132 قاعة للعمل فترة ممتدة بمدارس رسمى لغات، وأضافت 21 قاعة للعمل صباحا، و88 قاعة ملحقة بمدارس رسمى عربى.

ويقول الدالى أن العام الحالي شهد تقدم 30687 طفل بزيادة أكثر من 8 آلاف طفل عن العام الماضي، ممايستدعى زيادة عدد المدارس التجريبية لاستيعاب الاعداد المتزايدة.

وتابع :”تعمل المحافظة حاليا على توفير قطع اراضى لإنشاء مدارس تجريبية جديدة عليها”.

وأضاف أنه تم إعداد مقترحات أخرى عقب لقاءات مع قيادات مديرية التربية والتعليم لاستيعاب أكبر عدد من المتقدمين للمستوى الأول لرياض الأطفال وحل مشكلة الكثافة، ويتم الآن دراستها بوزارة التربية والتعليم .

جاء ذلك خلال اللقاء الاسبوعى الذى عقده المحافظ امس السبت مع عدد من اعضاء مجلس النواب عن دوائر بولاق الدكرور والعمرانية والهرم والجيزة فى اطار اللقاءات الاسبوعية التى يعقدها المحافظ مع اعضاء مجلس النواب لبحث مشاكل المواطنين ووضع حلول عاجلة لها حيث تم استعراض العديد من الملفات الهامة منها قطاع مياه الشرب والصرف الصحى.

وأعلن المحافظ أنه لاول مرة تنجح المحافظة فى توفير 500مليون جنية من العديد من الجهات لحل مشاكل مياه الشرب والصرف الصحى سواء بالقطاع الريفى او الحضرى .

وقال انه على الرغم من بذل مجهودات كبيرة فى هذا القطاع الاانه يحتاج الى اعتمادات مالية كبيرة للانتهاء من المشروعات القائمة خاصة فى ظل الكثافة السكانية العالية للجيزة والتوسعات الرأسية والافقية للعديد من المناطق .

