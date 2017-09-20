الجيبرا وجلينت يستثمران 5 ملايين جنيه في الخدمة

أحمد على:تلقت شركة "فى الخدمة" استثمارات من صندوقى "الجيبرا فينشرز" و"جلينت" تخطت قيمتها 5 ملايين جنيه مقابل الاستحواذ على حصص من الشركة، ومن المقرر أن يتحول من منصة وموقع إلى تطبيق إلكترونى.وقال عمر رمضان، المدير التنفيذى لشركة "فى الخدمة"، إن شركته تعتزم طرح تطبيق إلكترونى يقدم خدمات الصيانة ا

أحمد على:

تلقت شركة “فى الخدمة” استثمارات من صندوقى “الجيبرا فينشرز” و”جلينت” تخطت قيمتها 5 ملايين جنيه مقابل الاستحواذ على حصص من الشركة، ومن المقرر أن يتحول من منصة وموقع إلى تطبيق إلكترونى.

وقال عمر رمضان، المدير التنفيذى لشركة “فى الخدمة”، إن شركته تعتزم طرح تطبيق إلكترونى يقدم خدمات الصيانة المنزلية بنهاية العام الجارى، موضحًا أنها ستبدأ عملية التسويق خلال شهرين.

وأضاف رمضان فى تصريحات لـ”المال” أن الاستثمارات التى تم ضخها فى شكل زيادة رأسمال “فى الخدمة” سيتم توجيها فى الحملة التسويقية للتطبيق الجديد، بجانب تعيين كوادر بقسمى التسويق وإدارة العمليات.

وأوضح المدير التنفيذى لشركة “فى الخدمة”، أن التطبيق الجديد سيسمح لعملاء الشركة اختيار الخدمة المناسبة لهم وأسعارها المختلفة والتواصل مع “العامل الفني” الذى سيقوم بتأدية تلك الخدمة، إضافة إلى توفير خاصية إبداء الملاحظات على أداء “العامل الفني”، مشيرا إلى أن شركته تعمل حاليا من خلال الموقع الإلكترونى والكول سنتر فقط منذ 3 سنوات وحتى الوقت الراهن.

وتأسست “فى الخدمة” فى 2014 كمنصة لتقديم خدمات صيانة منزلية وتركيبات مثل سباكة، نجارة، كهرباء، تكييف، نقاشة وأجهزة منزلية، وبسبب الجودة المتميزة والمواعيد المضبوطة والأسعار الواضحة للخدمة تمكنت الشركة من توسيع نطاق وعدد الخدمات المقدمة وخدمة آلاف العملاء بتسع خدمات صيانة مختلفة وبنسبة تكرر طلبات لنفس العميل وصلت أكثر من %75.