ثقافة وفنون

«الجيار ويوسف شعبان ونور الشريف».. فنانون راحلون فى مسلسلات رمضان 2021

حيث ظهر الفنان القدير الراحل هادي الجيار في أحد مشاهد مسلسل الاختيار 2 في حلقته الأولى مرددا كلمة " تحيا مصر"
أحمد حمدي 11:18 ص, السبت, 17 أبريل 21 11:18 ص, السبت, 17 أبريل 21

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مع عرض الحلقات الأولى لبعض مسلسلات شهر رمضان ، ظهر فيها بعض الفنانين الراحلين عن حياتنا بصورة أثرت في الكثير من المشاهدين وظهر ذلك في تعليقاتهم عبر مواقع التواصل المختلفة ، حيث ظهر الفنان القدير الراحل هادي الجيار في أحد مشاهد مسلسل الاختيار 2 في حلقته الأولى مرددا كلمة “تحيا مصر”.

كما ظهر ايضا الراحل يوسف شعبان في مسلسل ملوك الجدعنة بطولة الفنانين مصطفى شعبان وعمرو سعد ، والراحل نور الشريف في مسلسل نسل الأغراب بطولة الفنانين أحمد السقا وأمير كرارة وإخراج محمد سامي .

والراحل نور الشريف في مسلسل نسل الأغراب ومعه أيضا الفنان القدير الراحل محمود مرسي في نفس العمل.

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أيمن سلامة : شىء مميز في المسلسلات وتعيد لنا ذكريات قديمة

أعرب السيناريست أيمن سلامة عن كون ظهور فنانين راحلين في بعض مسلسلات شهر رمضان ، حدث في أعمال فنية سابقة في فيلم غزل البنات نجيب الريحاني صوره قبل رحيله وعرض بعد وفاته ، ومثلما نشاهد إعلانا للفنان القدير الراحل حسن حسني في هذه الأيام.

وأضاف أن الأمر يجعلنا نتذكر هؤلاء الفنانين الراحلين فقط والدعاء لهم ، وقد يعيد بعض الحنين والذكريات للمشاهدين برؤيتهم لهؤلاء الفنانين الراحلين الذين قدموا مسلسلات وأفلام وأعمال فنية كثيرة لها ذكريات في وجداننا وحياتنا.

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وتابع قائلا: إن استغلال صور هؤلاء الفنانين الراحلين مثل نور الشريف ومحمود مرسي وظهور هادي الجيار وغيرهم ، شىء مميز في مسلسلات رمضان هذا العام.

فايزة هنداوي : هناك حالة وفاء للجيل القديم الراحل وشعور بضرورة التعلم منه

وقالت الناقدة فايزة هنداوي، إن هناك حالة من الوفاء للفنانين الراحلين بصورة ملحوظة في مسلسلات رمضان هذا العام ، بالإضافة لوجود حالة نوستالجيا للفنانين القدامى في مسلسلات بين السما والأرض وغيرها.

وتضيف أن ذلك يرجع لأننا افتقدنا للفن الحقيقي لهؤلاء الراحلين ، وذلك يشعر به الجيل الحالي بأنهم يريدون أخذ القدوة من الفنانين الراحلين مثل نور الشريف ومحمود مرسي وغيرهما.

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وأشارت إلى أنهم يرغبون في تقديم فن مشابه للجيل القديم الراحل ، في كيفية التناول للأعمال والموضوعات المقدمة للجمهور.

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بقلم أحمد حمدي

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