الجوهرة النرويجية العملاقة تصل ميناء بورسعيد السياحى وعلى متنها 3428 سائحًا

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس فى بيان اليوم، عن استقبال ميناء بورسعيد السياحي التابع للمنطقة الاقتصادية السفينة السياحية العملاقة NORWEGIAN GEM جوهرة النرويج، التى ترفع علم الباهامس القادمة من ميناء الإسكندرية وعلى متنها 2399 سائحا و1029 من طاقم البحارة من جنسيات مختلفة، وذلك فى ظل حركة النشاط السياحى الذى يشهده ميناء بورسعيد، على أن يتم تنظيم رحلات سريعة الى مدينة القاهرة لزيارة المعالم السياحية والأثرية فى إطار سياحة اليوم الواحد ورحلات داخلية بمدينة بورسعيد لطاقم البحارة، من المقرر أن تغادر السفينة الميناء مساء اليوم فور عودة السائحين مستكملة رحلتها البحرية فى حوض البحر المتوسط.

وكان ميناء بورسعيد السياحى قد شهد نشاطا ملحوظا فى حركة السفن السياحية خلال الأيام الماضية، فقد استقبل اليخت السياحى GENESIS وعلى متنه 20 راكبا، السفينة السياحية NAUTTICA وعلى متنها أكثر من ألف راكب والسفينة SH. DIANA وعلى متنها 185 سائحا، مما يعكس ثقة التوكيلات الملاحية والخطوط السياحية فى موانئ المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

تعتبر السفينة NORWEGIAN GEM واحدة من أشهر السفن السياحية التى تجوب العالم فى رحلات بحرية منتظمة بين موانئ العالم ، تم بناؤها فى عام 2006 من قبل شركة بناء السفن الألمانية MEYER WERFT بتكلفة بلغت 700 مليون دولار امريكى وأبحرت فى عام 2007 , تتكون من 12 طابقا بها 1197 غرفة, لديها مجموعة واسعة من وسائل الراحة وخيارات الترفية مطاعم ونوادى وحمامات سباحة ومسرح وصالة بولينغ.

وقد اتخذت إدارة الميناء جميع الإجراءات بدخول وخروج السفينة من والى الميناء وإنهاء كافة الإجراءات الخاصة بالسائحين فى سهولة ويسر وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية بالميناء.