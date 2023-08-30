«الجونة» تنفي امتلاك عائلة الرئيس الأوكراني لأي فيلا بالمدينة

نفت الشركة المالكة لمدينة الجونة ما يتداوله البعض على شبكة الإنترنت من أخبار ومنشورات تزعم امتلاك عائلة الرئيس الأوكراني زيلينسكي لفيلا في مدينة الجونة، مؤكدة أن هذه المعلومات غير صحيحة على الإطلاق.

وأوضحت شركة مدينة الجونة في بيان صحفي أنه رغم حرصها على حماية بيانات العملاء، وعدم الكشف عن أي معلومات أو تفاصيل تخصهم، إلا أنه بعد مراجعة كافة السجلات،فإنه لا يوجد أي سجل يشير إلى أن زيلينسكي أو أي من أفراد عائلته يمتلكون أي وحدات في المدينة .

وأشارت الشركة إلي أن الاخبار التي تم تداولها البعض على شبكة الإنترنت تضمنت صورة لفيلا مملوكة حاليًا لعائلة مصرية.

توضيح الأمور

وفيما يتعلق بصور العقد التي قام البعض بنشرها، فإن شركة مدينة الجونة تشدد أيضاً على أنه لا صحة لهذه الصور، وأن نموذج عقود الشركة لا يمت لهذا الشكل بأي صلة.

شروط صارمة

وأوضحت شركة مدينة الجونة أنه رغم أن لديها العديد من المشاهير الذين يقومون بشراء العقارات عن طريق الشركات، إلا أن المدينة تصر على معرفة المالك النهائي للعقار، وهو ما يجعل الشركة المالكة تشدد مجدداً على أن ما يتم تداوله على الإنترنت فيما يخص هذا الأمر غير صحيح على الإطلاق.