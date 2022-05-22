«الجونة» تطلق مشروع «The Nines» بمخزون عقارى 60 مليون دولار

علمت «المال» أن مدينة الجونة التابعة لمجموعة أوراسكوم للتنمية أطلقت فى الربع الثانى من العام الحالى مشروعًا عقاريًا جديدًا تحت مسمى «The Nines»، بإجمالى مخزون حوالى 60 مليون دولار.

ويطل المشروع الجديد على ملعب «انشنت ساندز» للجولف بمدينة الجونة، وتأتى تلك الخطوة فى إطار التوسعات المستمرة الشركة فى مشروع الساحلى الأبرز فى منطقة البحر الأحمر.

وحققت مدينة الجونة صافى مبيعات عقارية بلغت نحو 862 مليون جنيه، خلال الربع الأول من العام الحالى، مقابل مليار خلال الفترة المماثلة من العام الماضي.

وأضافت الشركة مخزونًا عقاريًا بقيمة 25.9 مليون دولار فى مشروع «Shedwan» و«Cyan» بداخل الجونة، خلال الربع الأول من العام الحالى.

وتستهدف الشركة حاليًا الانتهاء من الأعمال الخاصة لنحو 285 وحدة خلال 2022 من مشروعات انشنت ساندز، وCyan لتسليم الوحدات فى الوقت المحدد؛ بعدما تم تسليم 58 وحدة للعملاء فى الربع الأول.

قال محمد عاشور، رئيس القطاع التجارى وتنمية الأعمال بمدينة الجونة، إن الأخيرة تواصل التوسع بقوة، وتعمل حاليًا على زيادة سعة ملاعب الجولف فى إطار تطوير البنية التحتية الرياضية.

وأكد فى تصريحات خاصة لـ«المال» أن الشركة بانتهاء توسعة ملاعب الجولف سيصبح لديها ملعبين متكاملين للجولف.

وأفاد بأن المدينة تترقب افتتاح أكاديمية مخصصة للجولف، وذلك قبل نهاية العام الحالى.

وتواصل مجموعة أوراسكوم للتنمية إحلال وتحويل فندق Bellevue إلى فندق Chedi بإجمالى 86 غرفة؛ ومن المتوقع الانتهاء من عمليات الإحلال والتجديد فى النصف الثانى من 2022.

وإلى جانب ذلك، تدرس الشركة حاليًا تنفيذ بعض أعمال التجديد فى بعض فنادق الجونة فى الربع الثانى من عام 2022.

وعقدت شركة أوراسكوم للتنمية مؤتمرًا صحفيًا أمس للكشف عن فعاليات انعقاد النسخة الخامسة من بطولة الجونة الدولية للأسكواش تحت رعاية وزارتى الشباب والرياضة والسياحة والآثار.

وزير الشباب يكشف تفاصيل إقامة النسخة العاشرة لبطولة الاسكواش الدولية فى المدينة

وقال الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب، إن الوزارة مهتمة برعاية كل الفعاليات الرياضية التى تروج لمصر، ومنها بطولة الجونة للأسكواش التى باتت من أبرز البطولات العالمية، كما تشهد وجود لاعبين من أكثر من 20 دولة.

وأكد اهتمام الوزارة برعاية البطولات المختلفة التى ينظمها القطاع الخاص، وعلى سبيل المثال تم تنظيم أكثر من 190 بطولة مختلفة خلال الفترة الماضية، نتج عنها مليون ليلة فندقية فى مصر، بما يسهم فى تنشيط ملف استخدام الرياضة فى الترويج ودعم السياحة.

وأشار إلى أن الوزارة أطلقت مؤخرًا مشروعًا قوميًا لنشر لعبة الاسكواش فى عدة مناطق جديدة، وكانت البداية من محافظة بورسعيد إلى جانب مركز شباب الجزيرة وقريبا سيتم اختراق مدينة طنطا.

وتابع أن هناك دراسة لإدخال رياضة الاسكواش بالمدارس المختلفة، وسيتم التعاون مع القطاع الخاص فى تنفيذ تلك الفكرة.

ومن المخطط انطلاق البطولة من 27 مايو إلى 3 يونيو 2022، بمشاركة 96 لاعبًا من 21 دولة؛ وبرعاية البنك التجارى الدولى CIB.

وحضر المؤتمر الصحفى كل من أليكس جوف، الرئيس التنفيذى للاتحاد الدولى للاعبين المحترفين لرياضة الاسكواش، وعاصم خليفة، رئيس الاتحاد المصرى للأسكواش، وعمرو منسي، الرئيس التنفيذى لشركة IEVENTS.

جدير بالذكر أن بطولة الجونة الدولية للأسكواش واحدة من أهم البطولات البلاتينية للاتحاد الدولى للمحترفين (PSA)، كما تعد واحدة من بطولات الاسكواش الثمانى الأكبر حول العالم من حيث قيمة الجائزة وحجمها والنقاط؛ التى تعتمد عليها تصنيفات اللاعبين الدوليين.