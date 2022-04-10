«الجونة» تستضيف سباق التحدي العالمي «Tough Mudder» بالتعاون مع «تراي فاكتوري»

أعلنت مدينة الجونة، إحدى مدن شركة أوراسكوم للتنمية المتكاملة في محافظة البحر الأحمر، عن استضافة أشهر سباق تحدي في العالم (تاف مادر) Tough Mudder لأول مرة في مدينة البحر الأحمر بعد إقامته في أكثر من 30 دولة حول العالم. يقام تحدي Tough Mudder تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وبالتعاون مع شركة تراي فاكتوري TriFactory ، يوم الجمعة الموافق السادس من شهر مايو القادم.

وشهد Tough Mudder منذ إطلاقه لأول مرة في مصر عام 2019 مشاركة الاف المتسابقين في سباق الـ 5 آلاف متر للفئة العمرية أكبر من 13 عاماً، وهذه المرة يتضمن السباق منافسات للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 13 عاماً لكي يستمتعوا بأجواء حماسية ممتعة ويتمتع جميع أفراد الأسرة ويطلق على هذا التحدي ” ميني مادر”Mini Mudder.

وقال أيمن حقي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة تراي فاكتوري: “إن سباق التحدي Tough Mudder علامة رياضية عالمية قمنا بتنظيمها في القاهرة على مدار الأربع سنوات الماضية.

وتابع، نفخر بتعاوننا هذا العام مع شركة أوراسكوم للتنمية لتنظيم هذا الحدث لأول مرة خارج القاهرة في مدينة الجونة كوجهة مثالية لاستضافة مثل هذه الفعاليات، لما تتمتع به من بنية تحتية ومناخ مناسب يضمن نجاح الفعاليات الرياضية بمختلفة أنواعها.”

وأضاف حقي “تعد مدينة الجونة وجهة مميزة لجميع أفراد العائلة، مما يحفزنا ويشجعنا أكثر لتنظيم هذا الحدث، ونأمل بان يصبح سباق Tough Mudder حدثاً سنوياً بمدينة الجونة.”

وأكد محمد عاشور، رئيس القطاع التجاري وتطوير الأعمال لمدينة الجونة: ” تعد مدينة الجونة رائدة في خلق بيئة حيوية لسكانها؛ لذلك حرصنا على استضافة Tough Mudder لأول مرة في محافظة البحر الأحمر.

كما أضاف، أن ذلك السباق يأتي ذلك في إطار استراتيجية شركة أوراسكوم للتنمية التي تهتم بالترويج للسياحة الرياضية من خلال تنظيم واستضافة فعاليات رياضية متنوعة على مدار العالم، فضلاً عن تشجيع الرياضيين والمقيمين في المدينة من جميع الأعمار للاستمتاع بتجربة ممتعة وملهمة من شأنها تعزيز رؤيتنا لإنشاء مدن نابضة بالحياة متكاملة.

وسيشمل تحدي Tough Mudder “Mini Mudder” وهو تحدٍ ممتع للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 8 و 13 عامًا لجمع العائلات معًا في تجربة جديدة والحيوية.”

وأوضك عاشور، “تتمتع مدينة الجونة بالمرافق اللازمة لتصبح مركزًا رياضيًا لاستضافة الأحداث الرياضية الدولية على مدار العام. حيث تتميز المدينة بالعديد من المقومات الترفيهية التي تسمح لروادها بالاستمتاع بتجربة حياة فريدة من نوعها مليئة بالمتعة والرفاهية بما يناسب احتياجاتهم وتطلعاتهم”.

والجدير بالذكر أن سباق Tough Mudder يتم تنظيمه تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وقد أظهرت الوزارة دعمها الكامل للحدث منذ إطلاقه في مصر، وقد حضر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة الحدث في النسختين الماضيتين سنة 2020 و2021، بالإضافة إلى دعم “شدوان” والتي تعد من أحدث إطلاقات مدينة الجونة، فضلاً عن مجموعة متنوعة من الرعاة المتميزين على المستويين المحلي والدولي.

واكتسبت سباقات Tough Mudder شعبية كبيرة على مدار العقد الماضي، مما شجع الرياضيين الهواة من جميع الأعمار على اختبار قدراتهم العقلية والبدنية في جو ممتع ومثير، حيث تنقسم هذه السباقات لجزءين، جزءً شديد التنافسية، والأخر للاستمتاع فقط لتعزيز روح الإنجاز والصداقة. للتسجيل www.thetrifactory.com