الجونة تختتم مهرجان الألعاب المائية 2023 للعام الثالث على التوالي

تختتم اليوم مدينة الجونة فعاليات النسخة الثالثة من مهرجان “الجونة للألعاب المائية 2023″، الذي أقيم خلال الفترة من 15 إلى 24 يونيو الجاري، بحضور مسئولي وزارة الشباب والرياضة والاتحاد المصري للشراع والانزلاق على الماء، وبمشاركة 200 لاعب ولاعبة من 9 دول حول العالم.

ضم المهرجان عددا من الأنشطة المائية الممتعة التي تتنوع بين رياضه الأمواج بالطائرات الورقية (Kitesurfing)، والتزحلق على الماء (Wakeboarding) والإبحار بالمراكب الشراعية، والتجديف، بمشاركة لاعبين مصريين ودوليين يتنافسون جميعاً للفوز بجوائز مالية يصل قدرها 350 ألف جنيه.

وقال محمد عامر، الرئيس التنفيذي لمدينة الجونة في تصريحات له: نحرص على تحقيق الاستمرارية في استضافة وتنظيم الفعاليات العالمية المتنوعة، مع الحفاظ على جميع عوامل النجاح من خلال توفير كل ما يلزم من مقومات وخدمات ومرافق على أعلى مستوى.

ويتم تنظيم المهرجان سنوياً بمدينة الجونة على مستوى عالمي بهدف جذب أهم رواد رياضة الأمواج بالطائرات الورقية (Kitesurfing) سواء من الرياضيين أو أهم العلامات التجارية لدعم الرياضة والسياحة في محافظة البحر الأحمر.