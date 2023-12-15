الجونة السينمائي يوجه تحية لروح أشرف عبد الغفور

بدأت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في دورته السادسة بالسلام الجمهوري، وبحضور عدد كبير من صناع السينما ونجومها، فيما شهد الحفل عرض فيلم بعنوان “فلسطين ومعاناة الشعوب”، والذي يتناول الإبادة الجماعية والتهجير العرقي ومعاناة الشعب الفلسطيني.

بعدها عرض فيلم عن المعهد العالي للسينما وتاريخه الطويل والعريق، وفي نهاية كلمته تحدث الدكتور مختار يونس عن زميله الراحل أشرف عبد الغفور الذي تخرج من الدفعة الأولى لمعهد السينما، ووجه الحضور التحية لروحه.

وينطلق المهرجان بدون أجواء احتفالية، حيث انطلقت هذه الدورة بشكل استثنائي بعنوان “نافذة على فلسطين”؛ والتي تعرض مجموعة من أهم الأفلام التى تتعمق في قلب القصص الفلسطينية، وتسليط الضوء على التحديات التي تواجه هؤلاء البشر الصامدين، ويشهد حفل الافتتاح حضور عدد كبير من نجوم الفن.

وصعد الدكتور مختار يونس أستاذ الإخراج في معهد السينما، لمسرح حفل افتتاح مهرجان الجونة في دورته السادسة حيث مازح المخرج مروان حامد بعد تكريمه بكونهما تزاملا معا في معهد السينما، ليكشف بعدها يونس أنه تخرج من الدفعة الثالثة للمعهد، ومنذ ذلك الوقت يدرس في المعهد، معربا عن افتخاره بذكرياته التي يبلغ عمرها نحو 65 عاما.

ويلخص “نافذة على فلسطين” بشكل مثالي جوهر هذه الرحلة السينمائية، حيث يدعو المشاهدين لإلقاء النظر على الحياة غير المرئية والقصص التي لم تروَ، ومن خلال هذا القسم والذي تم تنسيق معظم أفلامه بالتعاون مع مؤسسة الفيلم الفلسطيني، ويهدف مهرجان الجونة للتركيز على القصص التلقائية التي تستحق أن تسمع، مانحًا فرصة لتلك الأصوات التي تم تجاهلها منذ زمن طويل، ويؤكد هذا القسم الخاص التزام المهرجان بدعم القضية العادلة للشعب الفلسطيني.

وتشمل الأفلام المعروضة في القسم كلا من: “الإسعاف” للمخرج محمد الجبالي، وفيلم “وداعا طبريا”، للمخرجة لينا سويلم، وفيلم “الواقي الرصاصي”، وفيلم التحريك المؤثر “الرسم من أجل أحلام أفضل” للمخرجة مى، وفيلم “باب الشمس” ليسرى نصر الله، وفيلم “ليست فقط صورتك” إخراج آن باك ودرور، وفيلم “بلا سقف” إخراج سينا سليمي، وفيلم “الشجاعية” للمخرج محمد المغني، وفيلم “الأستاذ” إخراج فرح نابلسي، فضلا عن فيلم “إلى أبي” إخراج عبد السلام شحادة.

كما أعلن المهرجان عن دعوة المغنية الفلسطينية/التشيلية إليانا، لتقديم عرض خاص في افتتاح مهرجان الجونة السينمائي اليوم تحت عنوان “سينما من أجل الإنسانية”.