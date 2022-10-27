«الجولة الأسيوية» تُدشِّن بطولات «سلسلة الجولف الدولية» في مصر الشهر المقبل

أعلنت «الجولة الآسيوية» إطلاق «السلسلة الدولية» في مصر، بحضور نخبة من أفضل لاعبي رياضة الجولف حول العالم، في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر.

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تصل فيها هذه البطولة إلى مصر، حيث سيتنافس فيها اللاعبون على مجموع جوائز قدره 1.5 ملايين دولار أمريكي في ملاعب بتصميم “روبرت ترينت جونز جونيور”، والتي تعد الخيار الأمثل لأكبر حدث للجولف على الإطلاق في البلاد وواحدة من بطولات «الجولة الآسيوية».

وعلَّق تشو مين ثانت، الرئيس التنفيذي لـ Asian Tour على هذا الإعلان قائلًا: “خطت «الجولة الآسيوية» خطوات هائلة مع أحداث وفعاليات السلسلة الدولية، ولقد حان الوقت ليُمثِّل هذا الحدث ظهورنا الأول على أرض دولة تتمتع بإمكانات غنية لرياضة الجولف كمصر”.

وتابع: تُغير أحداث وفعاليات السلسلة الدولية قواعد اللعبة حقًا، سواءً كان ذلك للاعبي الجولف المحترفين الساعيين وراء الحقائب الكبيرة ووصولًا إلى أفضل المواهب في المنطقة والتي ستكتسب خبرةً كبيرة من هذه التجربة”، وأضاف: “كما تساهم السلسلة بشكل فعال في اقتصادات ومجتمعات الدول التي تزورها”.

من جانبه، قال أيمن حسين، رئيس الاتحاد المصري للجولف: “نحن فخورون باستضافة هذا الحدث الرائد، وتعتبر مصر وجهةً مثالية للسلسلة الدولية خاصةً مع اهتمام الجولة الآسيوية الكبير بتجربة اللاعبين في هكذا بطولات”.

وتمتلك مصر إمكاناتٍ هائلة لتصبح قائدًا إقليميًا في سوق الجولف، وهذا الحدث برهانٌ حقيقي على مستوى الجولف هنا”بطولات «السلسلة الدولية» هي الحدث السادس لهذا الموسم من سلسلة «الجولة الآسيوية» الرائدة، والتي انطلقت في وقتٍ سابقٍ من العام الجاري بفضل الشراكة مع «لِف جولف» والتي تقدر قيمتها بنحو 300 مليون دولار؛ للإسهام في تنشيط اللعبة في الشرق الأوسط وآسيا.وجلبت هذه الشراكة بين «الجولة الآسيوية» و«لِف جولف» فعاليات وبطولات «السلسلة الدولية» إلى تايلاند وإنجلترا وسنغافورة وكوريا الجنوبية، قبل أن تحط رحالها إلى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، في بطولات ستُعقد على أسابيع متتالية في مصر والمغرب.

وتمكّن النجم الأمريكي “سيهوان كيم” من الظفر ببطولة تايلاند في مارس الماضي، قبل أن يظفر الزيمبابوي “سكوت فينسينت” ببطولة إنجلترا في يونيو..

وصرَّح جوش نورث، المدير العام لنادي الجولف في مدينتي قائلًا: “تعتبر هذه لحظة فارقة في تاريخ الرياضة في مصر ولنادي الجولف في مدينتي. نتطلع جميعًا إلى الترحيب بالعالم في القاهرة، واستعراض البنية التحتية العالمية والتجهيزات الفائقة التي تقدمها مصر للعبة الجولف”.

يُشار إلى أن بطولة «السلسلة الدولية» ستقام في الفترة من 10 إلى 13 نوفمبر، في نادي مدينتي للجولف، في القاهرة، على أن يكون الدخول مجانيًا للجميع.