الجوافة المصرية تنضم لقائمة المحظورات السعودية

عمر سالمحظرت السلطات السعودية، مؤقتًا، استيراد ثمار الجوافة الطازجة من مصر؛ بسبب ثبوت تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميًّا. وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية في المملكة، الدكتور حمد البطشان، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، نشرته وكالة (د

عمر سالم





حظرت السلطات السعودية، مؤقتًا، استيراد ثمار الجوافة الطازجة من مصر؛ بسبب ثبوت تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميًّا.

وأوضح وكيل وزارة البيئة والمياه والزراعة للثروة الحيوانية في المملكة، الدكتور حمد البطشان، في بيان صحفي، اليوم الثلاثاء، نشرته وكالة (د ب أ)، أن هذا الحظر جاء بناءً على نتائج الاختبارات لعينات الجوافة الواردة من مصر، حيث تبيَّن تلوثها بمتبقيات مبيدات بنسبة أعلى من الحد المسموح به عالميًّا حسب المعايير الغذائية الدولية.

وأشار البطشان إلى أن ذلك جاء بعد تعاون مشترك بين وزارات البيئة والمياه والزراعة والهيئة العامة للغذاء والدواء، فيما يتعلق بتنفيذ البرنامج الوطني لرصد بقايا المبيدات في الخضر والفواكه المستوردة إلى الأسواق السعودية للتأكد من سلامة المنتجات الزراعية وعدم تجاوز بقايا المبيدات بها للحدود المسموحة.

كانت السلطات السعودية قد حظرت في ديسمبر من العام الماضي استيراد ثمار الفلفل بجميع أنواعه من مصر، بعد أن تم فحص وتحليل عينات من الفلفل وثبوت استمرار ورود شحنات لفلفل ملوثة بمتبقيات مبيدات.