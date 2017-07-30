الجوار الليبى.. من اليأس إلى الانفراج العام

فى خطوة إضافية للجهود التى تقوم بها مصر تباعاً من أجل تقريب وجهات النظر بين الأطراف الليبية، باعتبار «الأمن القومى للبلدين جزءا واحدا لا يتجزأ»، فقد عاودت فرنسا الأسبوع الجارى الدخول دبلوماسياً على خط الأزمة الليبية.. من بعد سنوات أعقبت قيادتها المجهود العسكرى لحلف «الناتو».. إسقاطاً لنظام «القذافى»- بمقتله- فى أكتوبر 2011، إيذاناً بانخراط الحالة الليبية فى مواجهات من الفوضى غير مسبوقة منذ الاستقلال 1951، ذلك قبل أن تعاود الرئاسة الفرنسية الجديدة «ماكرون»- وبرعايته- استئناف مساعيها السياسية لإبرام اتفاق فى 26/ 7 بين كل من رئيس المجلس الرئاسى الليبى «مسراج»- وحكومة «الوفاق»- التى انبثقت عن الجهود الدولية فى مؤتمر «الصخيرات» بالمغرب ديسمبر 2015.. وبين قائد الجيش الليبى «حفتر» الذى يحظى بدعم مصر وروسيا وغيرهما، وحيث ركزت بنود الاتفاق على «وقف النار».. وبناء «دولة مدنية ديمقراطية».. إلخ، لكن سرعان ما أعلن حزب «العدالة والبناء»- الإخواني- ضمن معسكر «السراج» رفضه للاتفاق غداة توقيعه، ما ينبئ بعقبات كثيرة سوف تواجهه- غير الرفض الإخواني- والقطري- سواء من الجماعات السياسية الأهلية.. أو تلك المتعسكرة فى العاصمة طرابلس.. وفى الغرب، أو كذلك من جانب جماعات شاركت فى الثورة 2011، ليس من الصعب استيعابها ضمن الجيش والقوات الأمنية ومؤسسات الدولة المعنية، الأمر الذى يستدعي- والحال كذلك- بذل جهود إضافية مكثفة من قبل جميع الأطراف الداخلية والخارجية «المعنية بالشأن الليبي- لإتمام مصالحات معقدة بين الفرقاء.. استكمالاً للاتفاق- المبدئى، السراج- حفتر، تضع حداً لمختلف أنواع الإرهاب العسكرية والفكرية- ناهيك عن إيقاف موجات متتالية من الهجرة أو التهريب غير المشروع بسيان، ما سوف يعيد إلى الليبيين- حال تحقق مصالحاتهم البينية- «الوطنية الليبية» التى غيبتها «جماهيرية» القذافي- وكتابه الأخضر.. ولجانه الشعبية، قبل أن يدهمها الإرهابيون إلى المتدخلين بمشاربهم المختلفة.. لمصادرة مصير شعب يستحق الحياة.

على صعيد مواز، يدعم مجلس الأمن- بالأمس- الاتفاق الليبى برعاية فرنسية- حيث أصدر بياناً صحفياً أشاد خلاله بتقوية الحوار السياسى الشامل بين الأطراف الليبيين، المدعوم من الدول المجاورة لليبيا والأطراف الدولية والمنظمات الإقليمية، ضمن إطار الاتفاق السياسى الليبى.. وقرار مجلس الأمن رقم 2259.. إلخ، كما أعلن مكتب رئيس الوزراء الإيطالي- من جانب آخر- تلقى اتصالاً «ودياً» من الرئيس الفرنسى.. أطلع خلاله الجانب الإيطالى (الذى كان يشعر بالاستياء لتجاهله) عن الخطوات الدبلوماسية التى اتخذتها فرنسا فى ليبيا عبر جمع قائد الجيش الليبى «حفتر» مع رئيس الحكومة «السراج» الذى كان قد توجه إلى روما عقب توقيع الاتفاق.. بوصفها البلد الأقرب جغرافياً إلى ليبيا.. وتعانى من الهجرة الآتية منها إلى شواطئها.. فضلاً عن وجودها التاريخى والاقتصادى والتجارى فى ليبيا.

إلى ذلك، يرى المراقبون للشأن الليبى.. أن مبادرة «ماكرون» جيدة ولو أنها لا تمثل حلاً.. خاصة مع تدفق عناصر إرهابية تندحر تباعاً عن مسارح عمليات.. إلى ليبيا، كما أن الخلافات العربية لها تأثيراتها على الحالة الليبية الداخلية- بالسلب- وفى الوقت الذى تدفع مصر والإمارات إلى مساعدة «حفتر» لاستعادة الأمن، فإن قطر- ومن يحركونها- تعمل ضده، وبرغم أن الوضع بالغ التعقيد فإن ليبيا من خلال حفتر.. استعادة جزءًا مهماً من إمكاناتها فى إنتاج النفط وتصديره (1٫2 مليون برميل فيما كان إنتاجها سابقاً 1٫6 مليون برميل يومياً).

وليس آخراً، فإن جزءا من المعاناة الليبية يعود منذ سنوات طويلة- وللآن- عن غياب إسماع صوتها للعالم بسبب حظر التغطيات الإعلامية المباشرة والميدانية، سواء عبر عقود من حكم «القذافى» ثم بسبب الجحيم الذى تعيشه بعد الثورة، ولكن ما يدعو- ربما- إلى التفاؤل.. اتفاق رئيس حكومة الوفاق المدعومة دولياً مع قائد الجيش المسيطر على المنطقة الشرقية إلى جانب القوى الدولية والإقليمية.. على الدعوة لإجراء انتخابات عامة ثالثة.. قد تكون نتائجها أجدى من العمليتين الانتخابيتين الماضيتين، ما قد ينقل ليبيا من حالة اليأس إلى الانفراج العام الذى سوف يخفف التوتر فى المنطقة كلها.

