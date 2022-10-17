«الجهاز المركزي» يعلن إطلاق المرصد الإحصائي «بيانات مصر»

يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء إنعقاد المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المرصد الإحصائي المصري “بيانات مصر”، لرفع الوعي الاحصائي للمواطن من خلال رصد الواقع المصري الاجتماعي والاقتصادي والبيئي الممثل بالإحصاءات والمؤشرات التي يصدرها الجهاز وذلك يوم الخميس الموافق 20 من أكتوبر الجاري.

ويعقد الجهاز المركزي المؤتمر الصحفي برعاية وحضور الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، واللواء خيرت بركات رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة و الإحصاء، وبحضور نخبة من الخبراء والمختصين، وممثلي الوزارات و الهيئات والمنظمات الدولية والإقليمية.

ويوفر المرصد موقعا الكترونيا يساعد الإعلاميين علي الاطلاع علي كافة المؤشرات والبيانات الإحصائية لعرضها بأسلوب مبسط للمواطن المصري من خلال الوسائل الإعلامية المختلفة ,إيمانا من الجهاز بأهمية دور الإعلام في رفع الوعي للمواطنين.

بدعوة سيادتكم لحضور المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المرصد الإحصائي المصري “بيانات مصر” وذلك يوم الخميس الموافق 20/10/2022 في تمام الساعـــــــة 10 صباحا بقاعة جمال عسكر بمقر الجهاز–صلاح سالم