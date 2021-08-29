استثمار

الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة يوافق على التسوية لـ 32 موظفا بوزارة الري

الجهاز أرسل موافقته لوزارة المالية لإعمال شئونها
محمود محسن 4:27 م, الأحد, 29 أغسطس 21 4:27 م, الأحد, 29 أغسطس 21

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أعلن الدكتور صالح الشيخ رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة الانتهاء من إعادة التعيين بالمؤهل الأعلى والمعروف بـ”التسوية” لعدد 32 موظفا بمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الري والموارد المائية، وأرسل الجهاز موافقته إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

وأوضح رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أن إعادة التعيين “التسوية” مرهونة بموافقة لجنة الموارد البشرية واعتماد السلطة المختصة لمحضر اللجنة، طبقا لقانون الخدمة المدنية الصادر برقم 81 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية.

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الجدير بالذكر أن الجهاز ينشر كل شهر تقريرا عن جهوده في الشهر السابق، فيما يتعلق بالشئون الوظيفية من نقل وتسوية وتثبيت وتنفيذ أحكام وغيرها، مع نشر أسماء الجهات التي انتهت معاملاتها ذات العلاقة بهذه الموضوعات، وذلك على الصفحة الرسمية للجهاز على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، ويمكن للزملاء من العاملين بالجهات الواردة أسماؤها في الاستفسار على الرابط الإلكتروني المرفق بالتقرير بالاسم الرباعي والرقم القومي حفاظا على الخصوصية بشأن الموضوعات الواردة.

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بقلم محمود محسن

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