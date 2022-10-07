الجهاز القومي للاتصالات يعتمد معهد المنوفية لتدريس مواد اللاسلكي الخاصة بالسفن

تلقت النقابة المهنية لبحارة السفن المصرية والأجنبية بالاسكندرية، خطابا من قبل الجهاز القومي للاتصالات حول معهد المنوفية اللاسلكي بالمنوفية بأنه أحد المعاهد المعتمدة بتدرس مواد اللاسلكي الخاصة بالسفن.

وأشار الخطاب الذي حصلت “المال ” على نسخة منه، أن المعهد يقوم بتدريس المقررات الدراسة الخاصة بشهادة مشغل لاسلكي من الدرجة العامة وفقا للنظام العالمي للاستعانة والسلامة البحرية، وذلك طبقا للنظام العالمي.

وفى عام 1998 وطبقاً للإتفاقية STCW-95 والتى نصت على الالتزام بتطبيق متطلبات نظام الاستغاثة العالمى GMDSS بالنسبة للربابنة والضباط البحريين وطبقاً لمناهج المنظمة البحرية الدولية للحصول على شهادة الـ GMDSS فقد انعكس ذلك سلباً فى التوجه الدولى للاستغناء عن ضباط اللاسلكى العاملين بالبحر والاكفاء، بإضافة عملهم إلى عمل أحد ضباط السفينة البحريين.



وقد كان للأكاديمية دورا فعالاً فى قراءة الواقع وما يدور على الساحة الدولية حيث قامت بالنسيق مع وزارة النقل المصرية لإعداد واصدار القرار الوزارى الخاص بتعديل مسار ضباط اللاسلكى مما أدى إلى حماية فئة كبيرة من العاملين بالبحر من فقدان وظائفهم وذلك بتحويل مسارهم الوظيفى من ضباط لاسلكى إلى ضباط ومهندسين وبحريين. والجدير بالذكر أن مصر تعتبر من الدول الرائدة التى قامت بهذا الإجراء وقامت العديد من الدول بالعالم بعد ذلك بإتبلاع نفس النهج.



وإستكمالاً لحل مشاكل تطبيق متطلبات نظام الاستغاثة العالمى GMDSS على المستوى العربى والدولى تم التنسيق مع وزارة النقل وإقناع وزارة الاتصالات لاعتماد مناهج المنظمة البحرية الدولية للحصول على شهادة ال GMDSS مما حل مشكلة كبيرة بالنسبة للضباط البحريين الذين كانوا يتوجهون إلى الخارج للحصول على هذه الشهادة حتى عام 2002 عندما توجت جهود الأكاديمية بالنجاح بصدور القرار الوزارى المنظم رقم 186 لسنة 2002 من وزارة الاتصالات بالتنسيق مع وزارة النقل بشأن الموافقة للربابنة والضباط البحريين الحاصلين على الدورة التأهيلية لشهادة النظام العالمى للاستغاثة والسلامة البحرية (GMDSS-GOC) من الأكاديمية على حضورهم امتحان مشغل لاسلكى من الدرجة العامة (GOC) باستخدام أجهزة حقيقية (Real Equipments) وتحت الإشراف الكامل للجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ومنح الناجحين منهم رخصة مشغل لاسلكى من الدرجة العامة (GOC) مما أدى إلى زيادة فرص العمل لهم على المستوى الدولى.



وقد منح الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات الترخيص للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى لتأهل الدارسين بها للتقدم لامتحانات مشغلى اللاسلكى من الدرجة العامة بعد اجتيازهم بنجاح الدورة التأهيلية لشهادة النظام العالمى للاستغاثة والسلامة فى البحار لمدة (132 ساعة) والتى تنعقد بكل من كلية الهندسة والتكنولوجيا ومجمع المحاكيات بالأكاديمية وهذا الترخيص يجدد سنوياً.