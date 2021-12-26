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الجهاز التنفيذي للمشروعات يطرح 31 وحدة سكنية في حلوان

بمساحات تبدأ من 95 م إلى 120م
سارة لطفي 5:29 م, الأحد, 26 ديسمبر 21 5:29 م, الأحد, 26 ديسمبر 21

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أعلن الجهاز التنفيذي للمشروعات السكنية عن طرح عدد (31) وحدة سكنية كاملة التشطيب بحصة في الأرض ببلوك رقم (31) بالمجتمع السكني الجديد في حلوان.

وحدد الجهاز سعر الكراسة 300 جنيه، على أن يبدأ سحب كراسة الشروط من يوم 2022/1/16 من مقر الجهاز بشارع أطلس في مدينة حلوان.

وأضاف الجهاز التنفيذي للمشروعات السكنية، أن حجز الوحدات يبدأ يوم 2022/1/25.

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مواصفات الوحدات السكنية المطروحة

وتبدأ مساحات الوحدات السكنية من 95 متر إلى 120 متر.

وأشار الجهاز إلى أن سعر المتر للوحدة يسجل 4460 جنيها، لتتراوح أسعار الوحدات بين 431.1 و 536 ألف جنيه.

وأوضح الجهاز التنفيذي آلية السداد من خلال دفع 10% كمقدم حجز للوحدة، ويسدد 15% كدفعة تخصيص، وذلك  خلال أسبوع الحجز.

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وتابع الجهاز، عند إخطار العميل بالاستلام، يلزم دفع 25% من قيمة الوحدة، وفي حالة السداد بالتقسيط يدفع نسبة الـ 50% المتبقية خلال 3 أشهر من تاريخ التخصيص مع منح العميل خصم 3% على إجمالي ثمن الوحدة، وحال السداد بالتقسيط، يتم السداد على هيئة أقساط شهرية لمدة ( 5سنوات، 10 سنوات، 15 سنة) وبسعر فائدة 7%.

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بقلم سارة لطفي

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