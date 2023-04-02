الجهات التنظيمية الكورية تطالب الشركات الكبيرة المقيدة بالبورصة بتقديم إيداعات تنظيمية بالإنجليزية

أعلن المنظمون الماليون وبورصة الأوراق المالية في كوريا الجنوبية اليوم الأحد، أنه سيتم مطالبة الشركات الكبيرة المدرجة في بورصة كوسبي الرئيسية في كوريا الجنوبية أن تبدأ في إصدار الإيداعات التنظيمية الرئيسية باللغة الإنجليزية العام المقبل، بحسب وكالة يونهاب.

ووفقًا للجنة الخدمات المالية (FSC) وبورصة كوريا ، فإن الشركات التي لديها أصول لا تقل عن 10 تريليون وون (7.63 مليار دولار أمريكي) وتلك التي يمتلك الأجانب فيها نسبة 30% أو أكثر من إجمالي الأسهم سوف تحتاج إلى تقديم إيداعات باللغة الإنجليزية تتعلق بـ تسوية الحسابات والإصدارات القانونية وغيرها من المعلومات المهمة في غضون ثلاثة أيام بعد تقديم تقاريرها الكورية.

وسيتم توسيع الإجراء ليشمل الشركات المدرجة في كوسبي بأصول تبلغ 2 تريليون وون في عام 2026.

وقالت لجنة الخدمات المالية إنها ستبذل جهودًا متواصلة لمساعدة المستثمرين الأجانب على الوصول بشكل أفضل إلى معلومات أسواق الأسهم في البلاد وجعل أسواق رأس المال أكثر جاذبية للصناديق العالمية.