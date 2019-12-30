الجهات الأمنية توافق على انطلاق قناة الزمالك

استعدادًا لظهور القناة خلال الأيام القليلة المقبلة

وافقت الجهات الأمنية على انطلاق قناة الزمالك، حيث تمت مخاطبة الإدارة المركزية للمنطقة الحرة العامة بمدينة الإنتاج الإعلامي بموافقة الأمن؛ استعدادًا لظهور القناة خلال الأيام القليلة المقبلة.

ووفقًا للموقع الرسمي لنادي الزمالك، فإن ناصر العبد، رئيس الإدارة المركزية للأمن، أرسل إلى محمد خالد دياب، بشأن الخطاب المقدم من شركة «دي ميديا الإعلامية» بإنشاء قناة الزمالك؛ لبث المباريات والفعاليات والأنشطة الرياضية، وعمل استديو تحليلي للمباريات، كما تم مخاطبة الجهات المعنية التي بدورها وافقت على انطلاق القناة.

وبدوره، كشف تامر مرسي، رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن برومو قناة نادي الزمالك التي ستنطلق قريبًا، والتي تضم كوكبة من نجوم الإعلام والرياضة.