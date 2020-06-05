الجنيه يفقد 9 قروش أمام الريال السعودي الشهر المنقضي

ارتفع متوسط سعر الريال السعودي بنحو قرشين عن تعاملات الأمس

ارتفع سعر الريال السعودي حالة بنسبة طفيفة أمام الجنيه المصري، بنحو 9 قروش خلال شهر مايو المنقضي، وسجل أمس الخميس 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، مقابل 4.17 جنيه للشراء، و4.20 جنيه للبيع، مطلع مايو الماضي؛ وفقا للبنك المركزي.

وعلى الرغم من توقف رحلات العمرة إلى السعودية بسبب فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، والتي كانت تشهد وقتها تزايدا ملحوظا في أسعار الريال مقابل الجنيه، إلا أن الريال السعودي أخذ في الارتفاع بشكل طفيف طوال شهر مايو.

وأعلنت السعودية، في فبراير الماضي، تعليق دخول الأجانب لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي، وكذلك الدخول بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي انتشر فيها فيروس كورونا المستجد.

كما ارتفع الريال السعودي بنحو قرشين، خلال تعاملات أمس، حيث سجل 4.26 جنيه للشراء، و4.29 جنيه للبيع، مقابل 4.24 جنيه للشراء، و4.27 جنيه للبيع، مقارنة بختام تعاملات يوم الأربعاء الماضي.

الريال يرتفع بشكل طفيف في 6 بنوك

وارتفع سعر الريال بشكل طفيف وسجل 4.30 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع في 6 بنوك هي ” بلوم، المركزي المصري، عودة، المشرق، HSBC، قطر الوطني”

وتقوم البنوك المصرية بحساب سعر الريال بناء على متوسطات أسعار تداوله أمام العملة الأمريكية فى السوق العالمية.

كما سجل سعر الريال السعودي 4.23 جنيه للشراء و 4.33 جنيه للبيع في بنوك ” التجاري الدولي، أبوظبي الأول، تنمية الصادرات، اسكندرية”.

وصعدت أسعار الريال أمام الجنيه المصرى بنحو 5 قروش خلال تعاملات الأسبوع الماضي في البنوك المصرية، بالتزامن مع صعود الدولار مقابل العملة المحلية بما يزيد عن 20 قرش.

يُذكر أن البنك المركزى المصرى أطلق الحرية للبنوك المصرية فى تحديد أسعار العملات الأجنبية والعربية، ومنها الريال السعودى أمام الجنيه وفقًا لآليات العرض والطلب، مع تأكيده رقابة السوق بشكل دائم والتدخل فى حال اختلال هذا المبدأ وحدوث أي مضاربات مِن شأنها الإضرار بالعملة المحلية.

الريال في البنوك الوطنية

سجل سعر الريال السعودي في بنك القاهرة 4.19 جنيه للشراء و 4.34 جنيه للبيع.

بينما بلغ فى بنكى “الأهلى ومصر” 4.21 جنيه للشراء، و4.32جنيه للبيع.

سعر الريال في كريدي أجريكول والكويت الوطني

وفى بنك كريدى أجريكول سجل السعر 4.28 جنيه للشراء، و4.33 للبيع، أما فى الكويت الوطنى فسجل السعر 4.27 جنيه للشراء، و4.43 جنيه للبيع.

سعر الريال في البنك المصري الخليجي

وسجل فى البنك المصري الخليجي 4.20 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.

ومازلت البنوك الخاصة تحجم عن تدبير العملة الأجنبية سواء الريال السعودي أو الدولار لغير عملائها وتكتفي فقط باستبدال العملة للعملاء ممن لديهم حسابات مصرفية بالبنك مع توافر مستندات السفر المطلوبة وذلك حسب تأكيدات موظفين الشباك بالبنوك.

أقل سعر للريال

سجل أقل سعر الريال اليوم فى بنك البركة، حيث بلغ 4.17 جنيه للشراء، و4.33 جنيه للبيع.

يُذكر أن حجم التبادل التجارى بين مصر والسعودية بلغ 6.1 مليار دولار عن العام المالى الماضى 2018- 2019.