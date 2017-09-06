الجنيه يرتفع خلال أغسطس للمرة الثالثة منذ التعويم

منى عبدالباري حقق الجنيه المصري خلال شهر أغسطس الماضي مكاسب شهرية للمرة الثالثة منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، بدعم من ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وضعف العملة الأمريكية . وكشف تقرير صادر عن مركز أبحاث مباشر انترناشيونال تحقيق العملة المحلية مكاسب نسبتها 1.4% في أغسطس الماضي مقابل الدولار، وم

منى عبدالباري

حقق الجنيه المصري خلال شهر أغسطس الماضي مكاسب شهرية للمرة الثالثة منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، بدعم من ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي وضعف العملة الأمريكية .

وكشف تقرير صادر عن مركز أبحاث مباشر انترناشيونال تحقيق العملة المحلية مكاسب نسبتها 1.4% في أغسطس الماضي مقابل الدولار، ومكاسب إجمالية منذ بداية العام بنحو 2.7%.

وسجل احتياطي النقد الأجنبي لدى البنك المركزي المصري مستويات قياسية بنهاية شهر يوليو الماضي حيث ارتفع إلى 36.036 مليار دولار، مقابل 31.305 مليار دولار سجلت في نهاية يونيو، حسب بيانات المركزي.

ويعد هذا الرقم أعلى مستوى وصل إليه احتياطي النقد الأجنبي في مصر منذ أحداث 2011، وذلك بدعم من حصول مصر على نحو 4 مليارات دولار حتى الآن من إجمالي قرض بقيمة 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولى العام الماضى تعول عليه الحكومة المصرية كشهادة ثقة في الاقتصاد المصري.

وعلى الصعيد العالمي أشار التقرير إلى تراجع مؤشر الدولار الأمريكي خلال أغسطس بنسبة 0.2%، ومنذ بداية العام بـ9.3%، بضغط من التوترات السياسية بين الولايات المتحدة وكوريا نتيجة التجارب النووية الأخيرة.